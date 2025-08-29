Uno Santa Fe | Ovación | Banfield

Banfield busca un poco de oxígeno ante una ambicioso Tigre

El encuentro entre Banfield y Tigre se juega desde las 19 en el estadio Florencio Sola. Se podrá ver por ESPN Premium.

29 de agosto 2025 · 07:36hs
Banfield busca un poco de oxígeno ante una ambicioso Tigre

Banfield y Tigre chocan este viernes en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Florencio Sola. Se podrá ver por ESPN Premium.

Ambos equipos llegan con parecidas campañas y con la mente puesta en sumar para no comprometerse con los promedios.

- Probables formaciones -

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Alexis Maldonado, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Frank Castañeda, Martín Río, Lautaro Ríos, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Tigre:Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Ramón Arias, Jabes Saralegui, Santiago González, Elías Cabrera; Alfio Oviedo, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Hora: 19.00.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

VAR: Fernando Espinoza.

Estadio: Florencio Sola, Banfield.

TV: ESPN Premium.

colapinto cumplio y termino 18º en la practica libre 1 del gp de paises bajos

Colapinto cumplió y terminó 18º en la práctica libre 1 del GP de Países Bajos

Ingrid Marcipar de Regatas de Santa Fe competirá en su disciplina en condición de local.

Más locales que nunca: el remo y el canotaje se preparan para los JADAR

El santafesino Nahuel Retamoso irá por el Cinturón Cono Sur vacante de la AMB.

Un santafesino irá en busca del título Cono Sur en Dolores

Santa Fe Rugby visitará a Alma Juniors por una de las semifinales de la Copa Santa Fe.

Comienza la segunda etapa en la Copa Santa Fe de rugby

A Unión le siempre le faltan cinco para el peso

La lista de los 16 barras de Colón que no podrán ingresar a ningún estadio tras los incidentes en el Brigadier López

Colón y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuándo fue la última vez que sucedió?

A Unión le siempre le faltan cinco para el peso

La lista de los 16 barras de Colón que no podrán ingresar a ningún estadio tras los incidentes en el Brigadier López

Colón y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuándo fue la última vez que sucedió?

A un mes de la partida de la Locomotora Oliveras: Aún nadie lo puede creer, todos te sentimos cerca

Colapinto cumplió y terminó 18º en la práctica libre 1 del GP de Países Bajos

Colapinto cumplió y terminó 18º en la práctica libre 1 del GP de Países Bajos

Comienza la segunda etapa en la Copa Santa Fe de rugby

Más locales que nunca: el remo y el canotaje se preparan para los JADAR

Sanjustino, a paso ganador en el Torneo Oficial Prefederal

Un santafesino irá en busca del título Cono Sur en Dolores

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

