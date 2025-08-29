Banfield y Tigre chocan este viernes en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
Banfield busca un poco de oxígeno ante una ambicioso Tigre
El encuentro entre Banfield y Tigre se juega desde las 19 en el estadio Florencio Sola. Se podrá ver por ESPN Premium.
Por Ovación
El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Florencio Sola. Se podrá ver por ESPN Premium.
Ambos equipos llegan con parecidas campañas y con la mente puesta en sumar para no comprometerse con los promedios.
- Probables formaciones -
Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Alexis Maldonado, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Frank Castañeda, Martín Río, Lautaro Ríos, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
Tigre:Felipe Zenobio; Guillermo Soto, Joaquín Laso, Tomás Cardona, Federico Álvarez; Ramón Arias, Jabes Saralegui, Santiago González, Elías Cabrera; Alfio Oviedo, Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.
Hora: 19.00.
Árbitro: Yael Falcón Pérez.
VAR: Fernando Espinoza.
Estadio: Florencio Sola, Banfield.
TV: ESPN Premium.