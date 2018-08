Banfield levantó cabeza en el Sur frente a Gimnasia

En un duelo con diversos condimentos que lo hizo interesante, Banfield, con el regreso de Falcioni al banco, se impuso por 1 a 0 a Gimnasia de La Plata de Pedro Troglio, y consiguió sumar por primera vez en la Superliga.





En un partido válido por la segunda fecha, el único gol lo convirtió Darío Cvitanich, a los 10 minutos del primer tiempo, luego de un dudoso penal otorgado por Ariel Penel ante un contacto leve de Facundo Oreja contra Nicolás Bertolo.



El "Taladro" fue efectivo en la primera parte, cuando mejor jugó el "Lobo", y en el complemento tuvo más volumen de juego, aunque le faltó la precisión en los últimos metros para liquidar la historia. .



Más allá del triunfo, Banfield celebró que nuevamente pudo sentarse en el banco de suplentes el entrenador Julio César Falcioni, quien no había estado frente a Rosario Central por cuestiones vinculadas a su salud.



Mejor Gimnasia, más certero Banfield



En un duelo de estilos, ambos buscaron el arco de enfrente en la primera etapa, con un local con un juego más directo y con una visita que tuvo más la tenencia del balón.



Sin embargo, el "Taladro" tuvo la suerte de su lado ya que en la primera llegada pudo convertir: Bertolo desbordó por izquierda, eludió a Oreja y, cuando intentaba recuperarse, el defensor se cayó encima del rival sin que el contacto pareciera ser lo suficientemente fuerte para tumbarlo.



Sin embargo, Penel sancionó penal y Cvitanich mostró la frialdad habitual para convertir.



A partir de ahí, el "Lobo" empezó a hacer circular la pelota a partir del buen manejo de Faravelli y el cambio de ritmo de Matías Gómez, quien se imponía en el mano a mano por izquierda.



No obstante, las oportunidades que tuvo para empatar encontraron a un seguro Arboleda en el arco o la falta de precisión para definirlo.



Banfield padeció no ser efectivo



A diferencia de lo ocurrido en la primera parte, el equipo dirigido por Falcioni no estuvo preciso en la terminación frente a un adversario que no se mostró preciso a la hora de manejar el balón y dio ventajas en defensa.



Con espacios, Bertolo y Cvitanich tuvieron mucha facilidad para moverse en la ofensiva y fueron un problema sin solución para Gimnasia.



Sin embargo, un tiro de Darío en el palo y otras dos chances que tapó Alexis Martín Arias le imposibilitaron al "Taladro" llevarse una mayor diferencia ante un rival que, con Gómez bien controlado, no pudo tener profundidad.



Síntesis



Banfield: Mauricio Arboleda; Rodrigo Arciero, Renato Civelli, Jorge Rodríguez, Adrián Spörle; Adrián Calello, Emanuel Cecchini, Enzo Kalinski; Nicolás Bertolo, Darío Cvitanich y Jesús Dátolo.DT: Julio Falcioni.



Gimnasia (LP): Alexis Martín Arias; Facundo Oreja, Maximiliano Coronel, Gonzalo Piovi, Matías Melluso; Víctor Ayala, Fabián Rinaudo, Lorenzo Faravelli; Santiago Rosales, Santiago Silva y Matías Gómez.DT: Pedro Trglio.



Gol en el primer tiempo: 10m Cvitanich de penal (B).



Cambios 17m Erik Ramírez por Ayala (G), 24m Mauro Guevgeozian por Faravelli (G), 26m Nicolás Linares por Cecchini (B), 31m Julián Carranza por Dátolo (B), 35m Juan Cataldi por Oreja (G) y 44m Luciano Gómez por Cvitanich (B).



Estadio: Florencio Sola (Banfield).



Árbitro: Ariel Penel .