Barcelona aplastó a Sevilla y es tetracampeón de la Copa del Rey

Messi, de gran actuación, anotó el segundo gol de su equipo a los 31 minutos de la etapa inicial; mientras que el uruguayo Luis Suárez (PT 14' y 40'), Andrés Iniesta (ST 7') y el brasileño Philippe Coutinho, de penal (ST 24'), convirtieron los tantos restantes, respectivamente.

El rosarino, de 30 años, marcó su tanto número 28 en 27 finales con la camiseta del conjunto que dirige Ernesto Valverde, quien sumó su primer título con el club catalán, máximo ganador del tornero con 30 coronas; y dio dos asistencias en el tercer y cuarto gol de su equipo.

Barcelona dejó en claro la jerarquía sobre Sevilla, que tuvo de titulares a los argentinos Gabriel Mercado (ex River Plate), Éver Banega (ex Boca); Franco Vázquez (ex Belgrano de Córdoba) y Joaquín Correa (ex Estudiantes de La Plata), con una notable clase futbolística en el Estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid.