Barracas Central no quiere aflojar ante un urgido Aldosivi Barracas Central, de buen presente, recibirá a un Aldosivi que necesita sumar para salir del fondo de la acumulada. Se juega desde las 15. 10 de agosto 2025

Barracas Central y Aldosivi chocan este domingo en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 15 horas de Argentina en el Estadio Claudio Fabián Tapia. Se podrá ver por ESPN Premium.

Mientras el “Guapo” busca una victoria para meterse en la pelea, el “Tiburón” llega en mal momento, ya que aún no ganó en el torneo. Probables formaciones de Barracas Central vs Aldosivi Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Iván Tapia, Dardo Miloc, Javier Ruiz; Facundo Bruera, Gonzalo Morales. DT: Rubén Insua. Aldosivi: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Santiago Moya, Santiago Laquidain, Ignacio Guerrico; Federico Gino, Roberto Bochi; Justo Giani, Tiago Serrago, Tobías Cervera; Ayrton Preciado. DT: Mariano Charlier..