Uno Santa Fe | Ovación | Barracas Central

Barracas Central rescató un empate agónico ante Defensa y sigue líder en la Zona A

Barracas Central y Defensa y Justicia empataron 1 a 1 en el estadio Claudio Tapia en el inicio de la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura

22 de agosto 2025 · 18:29hs
Barracas Central rescató un empate agónico ante Defensa y sigue líder en la Zona A

@ClubDefensayJus

Barracas Central y Defensa y Justicia empataron 1 a 1 en el estadio Claudio Tapia en el inicio de la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El partido estuvo marcado por la intensidad, con dominio repartido y un final electrizante que dejó al Guapo en lo más alto de la tabla.

Defensa y Justicia mostró mayor claridad en el juego durante gran parte del encuentro y logró romper el cero en el segundo tiempo, ya que a los 14 minutos, Juan Bautista Miritello cabeceó en el área tras un centro del delantero Abiel Osorio para darle la ventaja al Halcón de Varela.

Tras el gol, los minutos transcurrieron sin demasiada claridad en ataque para Barracas Central, mientras Defensa y Justicia buscaba liquidar el encuentro con pelotas paradas y transiciones rápidas.

Cuando todo parecía definido, llegó el golpe en los minutos adicionales, ya que en la última jugada del encuentro, Ignacio Tapia aprovechó un rebote en el área y aprovechó para mandar el balón al fondo de la red y marcar el 1 a 1 definitivo a los 51 minutos del complemento, desatando la euforia en los hinchas locales.

Embed - EL GUAPO Y EL HALCÓN REPARTIERON PUNTOS | Barracas Central 1-1 Defensa y Justicia | RESUMEN

De esta forma, Barracas Central se posiciona, momentáneamente, como puntero de la Zona A con 11 puntos, seguido por Defensa y Justicia que sumó 9 unidades.

En la próxima fecha, el Halcón de Varela recibirá en su estadio a Belgrano de Córdoba el domingo a las 16.45, mientras que el Guapo visitará a Newell’s el viernes a las 19.

Formaciones de Barracas Central y Defensa

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Facundo Bruera y Gonzalo Morales. DT: Rubén Insúa.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Alexis Soto, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Kevin Gutiérrez, César Pérez, Agustín Hausch; Aarón Molinas; Abiel Osorio y Juan Bautista Miritello. DT: Mariano Soso.

Goles en el segundo tiempo: 15m Juan Bautista Miritello (DyJ), 51m Ignacio Tapia (BC).

Cambios en el primer tiempo: 19m Siro Rosané por Gonzalo Morales (BC).

Cambios en el segundo tiempo: 24m Jhonatan Candia por Iván Tapia (BC) y Tomás Porra por Dardo Miloc (BC); 24m Tobías Rubio por Agustín Hausch (DyJ); 28m Ignacio Tapia por Rafael Barrios (BC); 41m Juan Manuel Gutiérrez por Abiel Osorio (DyJ); 47m David Barbona por Juan Miritello (DyJ).

Barracas Central Defensa Clausura
Noticias relacionadas
barracas central defiende la punta ante el muletto de central cordoba

Barracas Central defiende la punta ante el muletto de Central Córdoba

horario y como ver la clasificacion del turismo carretera en buenos aires

Horario y cómo ver la clasificación del Turismo Carretera en Buenos Aires

hay fechas y horarios para los cuartos de final de la libertadores

Hay fechas y horarios para los cuartos de final de la Libertadores

independiente jugara sin publico por orden judicial tras los incidentes con barras

Independiente jugará sin público por orden judicial tras los incidentes con barras

Lo último

Hay fechas y horarios para los cuartos de final de la Libertadores

Hay fechas y horarios para los cuartos de final de la Libertadores

Independiente jugará sin público por orden judicial tras los incidentes con barras

Independiente jugará sin público por orden judicial tras los incidentes con barras

El microcentro de Rosario vallado por la visita de Javier Milei a la Bolsa de Comercio

El microcentro de Rosario vallado por la visita de Javier Milei a la Bolsa de Comercio

Último Momento
Hay fechas y horarios para los cuartos de final de la Libertadores

Hay fechas y horarios para los cuartos de final de la Libertadores

Independiente jugará sin público por orden judicial tras los incidentes con barras

Independiente jugará sin público por orden judicial tras los incidentes con barras

El microcentro de Rosario vallado por la visita de Javier Milei a la Bolsa de Comercio

El microcentro de Rosario vallado por la visita de Javier Milei a la Bolsa de Comercio

Gómez le ganó a Grenier en la qualy del US Open y casi se van a las piñas

Gómez le ganó a Grenier en la qualy del US Open y casi se van a las piñas

Tras ráfagas de más de 40 km/h, anticipan para Santa Fe un descenso de temperaturas

Tras ráfagas de más de 40 km/h, anticipan para Santa Fe un descenso de temperaturas

Ovación
Delfino y la situación de Colón: Es como querer cambiar el motor de un avión andando

Delfino y la situación de Colón: "Es como querer cambiar el motor de un avión andando"

La reserva de Unión perdió con Huracán en Santa Fe y desaprovechó la chance de ser líder

La reserva de Unión perdió con Huracán en Santa Fe y desaprovechó la chance de ser líder

Colón empató con Newells de local y no levanta en reserva

Colón empató con Newell's de local y no levanta en reserva

Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

Medrán contaría recién con Bernardi en Colón para las últimas fechas

Colón y la obligación urgente por revertir la imagen ante sus hinchas

Colón y la obligación urgente por revertir la imagen ante sus hinchas

Policiales
Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Pesquisas de la PDI atraparon al presunto autor del crimen de Alejandro Emanuel Zapata en Coronda

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Barrio Las Lomas: asesinaron a un joven de 19 años de un tiro en la cabeza

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Murió un joven de 29 años que fue baleado en una emboscada en Coronda

Escenario
David Lebón regresa a Santa Fe con Conexión, un show imperdible

David Lebón regresa a Santa Fe con "Conexión", un show imperdible

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

Miles de familias ya vivieron la experiencia Dinosaurios y Dragones en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

El Cuarteto De Nos y una fiesta en Santa Fe

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Miguel Mateos celebró en Santa Fe los 40 años de Rockas Vivas

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"