Barracas Central rescató un empate agónico ante Defensa y sigue líder en la Zona A

Barracas Central y Defensa y Justicia empataron 1 a 1 en el estadio Claudio Tapia en el inicio de la sexta fecha de la Zona A del Torneo Clausura . El partido estuvo marcado por la intensidad, con dominio repartido y un final electrizante que dejó al Guapo en lo más alto de la tabla.

Defensa y Justicia mostró mayor claridad en el juego durante gran parte del encuentro y logró romper el cero en el segundo tiempo, ya que a los 14 minutos, Juan Bautista Miritello cabeceó en el área tras un centro del delantero Abiel Osorio para darle la ventaja al Halcón de Varela.

Tras el gol, los minutos transcurrieron sin demasiada claridad en ataque para Barracas Central, mientras Defensa y Justicia buscaba liquidar el encuentro con pelotas paradas y transiciones rápidas.

Cuando todo parecía definido, llegó el golpe en los minutos adicionales, ya que en la última jugada del encuentro, Ignacio Tapia aprovechó un rebote en el área y aprovechó para mandar el balón al fondo de la red y marcar el 1 a 1 definitivo a los 51 minutos del complemento, desatando la euforia en los hinchas locales.

De esta forma, Barracas Central se posiciona, momentáneamente, como puntero de la Zona A con 11 puntos, seguido por Defensa y Justicia que sumó 9 unidades.

En la próxima fecha, el Halcón de Varela recibirá en su estadio a Belgrano de Córdoba el domingo a las 16.45, mientras que el Guapo visitará a Newell’s el viernes a las 19.

Formaciones de Barracas Central y Defensa

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Javier Ruiz; Facundo Bruera y Gonzalo Morales. DT: Rubén Insúa.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Alexis Soto, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Kevin Gutiérrez, César Pérez, Agustín Hausch; Aarón Molinas; Abiel Osorio y Juan Bautista Miritello. DT: Mariano Soso.

Goles en el segundo tiempo: 15m Juan Bautista Miritello (DyJ), 51m Ignacio Tapia (BC).

Cambios en el primer tiempo: 19m Siro Rosané por Gonzalo Morales (BC).

Cambios en el segundo tiempo: 24m Jhonatan Candia por Iván Tapia (BC) y Tomás Porra por Dardo Miloc (BC); 24m Tobías Rubio por Agustín Hausch (DyJ); 28m Ignacio Tapia por Rafael Barrios (BC); 41m Juan Manuel Gutiérrez por Abiel Osorio (DyJ); 47m David Barbona por Juan Miritello (DyJ).