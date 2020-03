Batista acordó su continuidad en la Selección Argentina Sub 23

El técnico del seleccionado argentino sub 23, Fernando Batista, quien consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, renovará su contrato (había vencido el pasado 15 de diciembre), ya que este lunes se reunió con el titular de la AFA, Claudio Tapia para acordar su continuidad.

En tanto, Juan Ignacio Brown, hijo del recordado Tata, se sumó este lunes a la estructura de las Selecciones Juveniles luego del encuentro que mantuvo con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, en Ezeiza.

El Presidente Claudio Tapia se reunió esta tarde con Fernando Batista para sellar su continuidad en la estructura juvenil de Argentina.

Brown y Tapia firmaron el vínculo con presencia de Bernardo Romeo, coordinador del área, según informó la AFA en su página oficial.

El trabajo de Brown comprenderá a los seleccionados Sub 20 y Sub 21. Una vez concluida la competición del Sub 23 en los Juegos Olímpicos de Tokio, el entrenador Fernando Batista decidirá su continuidad.

La charla entre Tapia y Brown hijo en la oficina del presidente de la AFA reflotó una vez más el recuerdo de José Luis, ídolo en Estudiantes de La Plata y campeón del mundo con la Argentina en el Mundial de México 1986, fallecido el pasado 12 de agosto de 2019.