El entrenador de la Selección argentina que participará en los Juegos Panamericanos, Fernando Batista, anunció la lista de convocados, pero como los clubes no cedieron a algunos jugadores, no habrá futbolistas mayores de 23 años.

Entre los convocados más conocidos está el mediocampista de Vélez Matías Vargas, y el delantero de San Lorenzo Adolfo Gaich, quien tomó parte del Sub 20 que participó en el Mundial de Polonia.

"No voy a llevar mayores porque tenemos muchos problemas y ellos no merecen estar esperando a que se resuelvan", explicó el entrenador.

Los inconvenientes en cuestión eran que los clubes no querían dar a los futbolistas a una competencia no oficial de FIFA y en ese sentido la primera negativa fue del club chino donde juega Javier Mascherano, el Hebei Fortune. Sin embargo, los otros tres del mercado local tampoco podían concurrir por diferentes motivos: Maximiliano Rodríguez no quería perderse los primeros tres partidos de un Newell's que pelea por no descender en la Superliga. En cambio, San Lorenzo no quiso ceder a Fabricio Coloccini, y Lucas Menossi, que contaba con el visto bueno de Tigre, al ser adquirido por el "Ciclón" en las últimas horas se tradujo en una nueva negativa.

Con este escenario, al "Bocha" le quedó solo Jonathan Calleri, quien no seguirá en el Alavés, como el único mayor disponible, pero decidió prescindir de él.

"Todos tenían mucho compromiso, hasta se ofrecieron para hablar con los juveniles antes de arrancar los Panamericanos y eso es muy valorable. Espero que esto nos sirva de aprendizaje", acotó Batista.

Con este escenario, el "Bocha" decidió convocar a 18 jugadores, en su mayoría que militan en el Ascenso. Entre los menores de 23, también hay jugadores que no fueron autorizados por sus clubes como Nicolás Capaldo, Alexis Mac Allister (Boca) y Matías Zaracho (Racing). Otras instituciones, como Banfield, terminaron cediendo ante un pedido de AFA y autorizando a sus jugadores.

Los convocados son: Facundo Cambeses (Banfield), Leonel Mosevich (Nacional, Portugal), Francisco Ortega (Vélez), Marcelo Herrera (San Lorenzo), Fausto Vera (Argentinos Jrs), Joaquín Novillo (Belgrano), Carlos Valenzuela (Barracas Central), Nicolás Domínguez (Vélez), Adolfo Gaich (San Lorenzo), Matías Vargas (Vélez), Santiago Colombatto (Cagliari, Italia), Juan Pablo Cozzani (Lanús), Ignacio Aliseda (Defensa y Justicia), Facundo Medina (Talleres de Córdoba), Aníbal Moreno (Newell s), Agustín Urzi (Banfield), Lucas Necul (Arsenal), Nicolás González (Stuttgart, Alemania), Sebastián Lomonaco (Godoy Cruz), Gonzalo Miceli (Nueva Chicago), Nicolás Demartini (Temperley) y Aaron Barquett (Argentinos).