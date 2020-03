El club Regatas lleva su nombre producto del deporte insignia: el remo. Una institución ilustre en este sentido no solo en el ámbito local, sino también provincial, nacional e internacional, con talentos con participaciones en competencias de elite. Nada obra de la casualidad sino de una causalidad impulsado por el trabajo denodado y las ansias de superación permanente. Los años fueron pasando y la formación de atletas no cesó y todos los años alguien que emerge. En este caso, un pibe encontró en las bondades del río, las instalaciones y la grata compañía de sus compañeros uno de sus lugares preferidos. Se trata de Bautista Barreto.

A sus 18 años (19 de febrero de 2002), transita los kilómetros que unen su casa en Colastiné a Santa Fe en colectivo o cuando el bolsillo no afloja en bicicleta. Nada le impide ir a entrenar hasta Regatas y perfeccionarse. Una mentalidad de superación permanente que lo pusieron en la órbita de la Selección Argentina.

"Esto se dio de casualidad. Salió diría que de la nada. De estar sin actividad en casa a venir y meterme en el club a practica remo. Me vieron condiciones y una vez que probé me gustó. Lo que más me llamó la atención son las lindas condiciones que hay y la gente que te acompaña. El río te despeja muchísimo y fue lo principal que vine a buscar. Ver lo que hay en Santa Fe para esto te genera más ganas", contó Baustista Barreto en un mano a mano con UNO Santa Fe.

Bautista Barreto (1920 1) .jpg Bautista Barreto es una de las joyas del remo santafesino y representa el club Regatas. UNO Santa Fe | José Busiemi

De perfil bajo y palabras justas, Bautista Barreto en todo momento se mostró calmo y no dudó en contar algunas cosas que otros omitirían en cualquier historia. Como si tuviera miles de batallas de elite en lomo, pero solo es un pibe que hace poco terminó la secundaria. "Los resultados se van dando bien. Padezco nomás algunas desventajas psicológicas que me juegan en contra cuando trabajo en una máquina porque las cosas no me salen. Pero se puede mejorar con el tiempo. Estar en la Selección es algo diferente y te da muchas expectativas de progresar y trabajar la cabeza".

"Saber que tenés que meter un tiempo con tanta exigencia y que esos resultados te van a llevar muy lejos, te trabaja mucho la cabeza respecto a si lo podés alcanzar o no. Si te levantaste bien o no; si estás bien en tu casa también. Es un cúmulo de cosas. Todo influye. Es producto de la juventud", agregó el exponente del club Regatas.

Bautista Barreto formó parte de una concentración nacional de remo en Tigre durante un mes, donde compartió con remeros de alta exigencia. Si bien no le tocó formar parte de la delegación, sacó provecho al máximo de cada instancia. Algo que quizás ni se le pasó por la cabeza cuando arrancó a los 15 años, tras probar jugar al básquet y natación. "Siempre querés aprender un poco más y encontrar un punto de vista diferente. Cada vez que encontrás un límite buscás superarlo y vas por otro. Sin darte cuenta, eso se pone divertido, más cuando tenés otros compañeros que te llevan a eso".

Batista Barreto 122.jpg Bautista Barreto tuvo destacadas actuaciones representando a Regatas y eso lo llevó a formar parte de varias concentraciones nacionales de remo. UNO Santa Fe | José Busiemi

En otro tramo, el representante de Regatas contó las diferencias que hubo entre la concentración de la Selección el año pasado y la de este 2020: "Fue un poco frustrante la primera, porque era gente que no conocía y costó. Pero como fueron gran parte de los que estuvieron el año pasado, se hizo más llevadero. Fue diferente en ese sentido. El año pasado éramos todos callados y ahora no, todos compañeros, unidos y sociales. Pero dentro del bote es otra cosa. La competitividad está. A veces suele darse que uno es competitivo dentro y afuera, pero acá se dio de esta manera. Eso fue lo bueno de la concentración".

En todo momento, Bautistas Barreto puso énfasis en lo mental, entonces cuando UNO Santa Fe fue directo a la coyuntura para tener más detalles se topó con una respuesta contundente en alusión al aspecto a mejorar: "¡Pulir la cabeza! De trabajar en la velocidad en una tirada. Pocos se dan cuenta, pero a mí me cuesta una banda. Después de un tiempo te dicen que es así, que es normal y pasa, pero sino lo terminás trabajando te quedás en el mismo lugar". ¿Y la técnica? "La fuerza la vas trabajando mientras hacés lo otro. Sale sola. La técnica te la va exigiendo el entrenador, pero está en vos en que todo te salga. Si le ponés cabeza se da todo y más rápido. Si la mente te funciona bien podés laburar todo perfectamente".

Bautista Barreto UNO.jpg Bautista Barreto viaja todos los días desde Colastiné hasta Regatas para entrenar y disfrutar del remo. UNO Santa Fe

Eso sí, Bautista Barreto no dudó en decir a su estilo, ya más descontracturado y sin el miedo escénico del comienzo, qué es lo que hay que tener para el remo, más que nada en Regatas: "Así como yo, el entrenador –Mauro Hoyos– está bastante chapita (risas). Para esto tenés que contar con la locura de que te guste el dolor del cuerpo (risas). El dolor emocional es a veces el principal escollo. Es un golpe que no te permite dar lo que pretendés".

"Este es un deporte solidario si te vos lo querés así. Está claro que en un single lo hacés solo, pero tenés tus compañeros detrás que te siguen. Es todo un equipo. Siempre trato de dar lo mejor de mí buscando progresar cada día. Los resultados llegan solos. Nunca tomé esto con la intención de tener una meta concreta. Solo quiero poner todo y ver hasta dónde llego. Si siento que puedo dar más, lo buscaré y eso me llevará a lo que me gané", puntualizó Bautista Barreto.

Su arribo a la Selección de remo, al igual que otros valores del club, habla de una formación constante, pero en el final de la charla, Bautista Barreto dejó un mensaje: "Acá en Santa Fe no está muy reconocido el remo, en nada. Solo en Regatas, porque en el resto de los clubes no hay. Como que cuesta ser un deporte conocido para llevar más gente a la Selección. Hay condiciones y material, pero falta el conocimiento. Lo económico es un problema también, pero si te la rebuscás lo podés conseguir".