Bauza: "No conozco otro objetivo que no sea salir campeón con Central"

El flamante director técnico de Rosario Central, Edgardo Bauza, se mostró este martes "feliz" por su regreso al club y negó que esté en búsqueda de una revancha.



"No conozco otro objetivo que no sea salir campeón con Central. Es una satisfacción muy grande, estoy feliz de volver a Central, que es mi casa, pero lo vivo como siempre: feliz de empezar a trabajar", sostuvo en una conferencia de prensa ofrecida en el Salón Centenario del estadio Gigante de Arroyito

"Por sobre todas las cosas estoy feliz porque los dirigentes me fueron a buscar, pero ésto no es una revancha porque en Central gané todo lo que pude ganar", abundó Bauza.



Flanqueado por el presidente del club, Raúl Broglia, y por el director deportivo "canalla", Mauro Cetto, el ex jugador y técnico "auriazul", quien volvió al club del barrio de Arroyito después de 17 años, confió que "Central tiene un buen plantel desde el punto de vista de los jugadores, pero también tiene algo malo que es la posición 20 en la tabla y que al equipo le convirtieron 41 goles, que es mucho, en eso vamos a trabajar con el ´Camello´ Di Leo y el profesor Bruno Militano".



Consultado sobre sus sensaciones después de dirigir a la selección argentina y a la de Arabia, con las que pudo haber ido al Mundial, Bauza respondió que no tiene "ninguna contradicción, porque el trabajo en la selección fue corto y tuve trabajos más importantes como los que hicimos en los clubes en los que logramos títulos".





Embed #BienvenidoATuCasaPaton ✍ ¡Ya es el DT canalla!



Edgardo Bauza firmó su contrato como nuevo entrenador de #RosarioCentral en el Gigante de Arroyito. pic.twitter.com/4ggL2YfPmO — Rosario Central (@CARCoficial) 22 de mayo de 2018