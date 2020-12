Belén Cina y una positiva concentración en Las Parejas

La punta de Banco Provincial sostuvo que "en el club arrancamos bastante restringidos los entrenamientos, fueron de una hora, y ahora casi normal. Los grupos son reducidos, y no nos mezclamos entre nosotras, porque a veces solía suceder que también se integraban las más chicas. La vuelta a los entrenamientos fue muy buena, pero algo complicado por el tema físico, porque por más que uno se entrene en la casa no es lo mismo. Y emocionalmente influyó positivamente".

"En Las Parejas con el seleccionado me fue muy bien, una experiencia muy linda. La concentración fue 18 días, que fue más larga de lo que habitualmente dura una concentración, que suelen tener un máximo de diez días aproximadamente. Trabajamos con un turno de mañana, y otro de tarde, todos los días, y descansos cuando lo ameritaba. Los entrenamientos fueron muy intensos, podría haber sido pesado, teniendo en cuenta que veníamos de prácticas más livianas, y de también estar paradas" contó Cina sobre su experiencia con la selección nacional en el sur provincial.

La santafesina, que supo jugar en sus inicios de opuesta comentó que "La relación con los entrenadores la verdad que es muy buena, nunca tuvimos problemas con Martin Ambrosini, y estamos tratando de plasmar el plan de juego que quiere el técnico. Aspiramos a imitar a los mejores equipos del mundo, lo cual es un trabajo bastante complicado, pero el vóley argentino necesita un poco más, y se trabaja en ese sentido".

VOLEY2.jpg La punta de Banco Provincia estuvo concentrada más de dos semanas en Las Parejas. UNO Santa Fe

Más expresiones de una talentosa

En cuanto a lo que se viene, Belén describió que "en febrero tenemos confirmado el Sudamericano en Perú, que sería clasificatorio para un Mundial. Así que se trabaja con vistas a esas competencias, entrenaríamos en enero con un grupo más chico del que van a llevar, y en febrero estará el corte de las doce definitivas y viajar a jugar el torneo. En Las Parejas hicimos muchos partidos, porque la concentración fue compartida con la Juvenil, que es mi categoría, y la Menor, con chicas de uno y dos años menor que yo. Jugamos entre nosotras, y tuvimos partidos oficiales, contra la Menor pero ya más organizado, con camisetas, y más formal".

"Es muy distinto jugar un partido que llevar adelante un entrenamiento. No importa el rival que sea, porque en un partido pones en práctica todo lo que se vino trabajando en la concentración y está muy bueno. Ser convocada a un seleccionado nacional es mucho, siempre fue un objetivo estar en una selección, porque mi hermana ya lo había hecho, entonces veía y conocía como se movía la cosa. Vivirlo uno es mucho más emocionante, porque mi hermana me indicaba y ayuda, pero no es lo mismo" describió Cina al regreso de la ciudad santafesina de Las Parejas.

VOLEY3.jpg El objetivo del seleccionado nacional es el Sudamericano de Perú a jugarse en febrero. UNO Santa Fe

"Con el seleccionado tengo una cuestión muy particular. En el proceso de preselección, un año después de que se había arrancado, viajamos al Sudamericano en Paraguay en 2017, me rompí el ligamento cruzado en el segundo partido. Entonces tuve que estar parada, la recuperación es entre seis y ocho meses, y encima en mi caso tuve dos rupturas más después de eso. Me tuve que operar dos veces, hace tres años que convivo con el kinesiólogo, y bueno ahora pude superar el tema de mi rodilla. En el verano después de la operación que arranqué, me costó un montón, porque te queda un poco de miedo, y te afecta mentalmente. La cuarentena me vino bien, para calmarme y hacer la vuelta más progresiva".

"Sinceramente no me esperaba volver a la selección tan pronto, pero siempre es lindo sentir que te tienen en cuenta, y que hace mucho que no jugaba. Pero me mantuve en contacto con la kinesióloga, y con el preparador físico" comentó con sinceridad Belén. Finalizó señalando que los seis o siete meses que se estuvo parado por el tema del Covid-19, Cina señaló que "Para el que juega en alta competencia es como un volver a empezar y el parate claro que influye. Capaz que si uno tenía para hacer gimnasio en su casa por ahí es menor, pero la mayoría no tuvo esa oportunidad. Volver a jugar una pelota rápida tener que estar preparado, te lleva un tiempo, pero logras luego tomar ritmo de competencia".