Ben Hur celebra 15 años de su título en la Liga Nacional

Ni con el tricampeonato de Peñarol ni con la distanía actual de San Lorenzo, nadie por ahora pudo igualar en lo númerico lo realizado por Ben Hur de Rafaela, uno de los 11 equipos de Santa Fe que pisó la Liga Nacional “A”.

Este lunes 25 de mayo se celebran 15 años del único título a nivel país de los rafaelinos, dirigidos por Julio César Lamas, cuando en el Coliseo del Sur vencían al Boca de Sergio Hernández 101-92 y decretaban el 4-1 en la serie final.

En Rafaela, la BH arrancó 2-0 al imponerse 89-80 y 94-75. Fue a La Bombonerita y perdió el tercero 91-78, para ganar el cuarto 91-71 y cerrar a toda orquesta en su reducto 101-92, con Leonardo Gutiérrez como MVP.

La impecable campaña de 46-9 (83,6%) aún no pudo ser emulada por ninguno de los campeones que vinieron después. Un quinteto que se recitaba de memoria: Legaria, García, Gutiérrez, Stanton y Osborne.

Y preparados para saltar y rendir desde la banca Storani, Ederra, Calvelli, Saad y los juveniles como Revellino o Else, que años después pasarían por Colón.

MVP.jpg Leonardo Gutiérrez fue elegido el MVP de aquellas finales. Gentileza La Opinión

Diego García reconoció que “llegar a Ben Hur fue un puntapié inicial en cuanto a mi carrera. Pero no fue todo tan fácil cuando arrancamos. Empezamos en la Copa Argentina que no nos fue tan bien, los dos primeros juegos de La Liga Nacional los perdimos por veinte. Fueron momentos duros, donde nos pudimos acomodar y saber lo que teníamos que hacer. No fue todo color de rosas al principio, nos costó pero fue para que demos el salto. Nos sentíamos bien adentro y fuera de la cancha. Hicimos un grupo perfecto. También teníamos nuestra competencia adentro, de cinco contra cinco, como si fuera la final del mundo. Eso nos hizo también crecer como equipo”.

Asimismo, Leonardo Gutiérrez, el más valioso de la temporada, apuntó que “venía siendo parte de equipos y me tenía que transformar en líder. Me dieron todas las herramientas para hacerlo, Lamas me buscó para eso. Obviamente que tuve la suerte, la fortuna de tener una buena temporada. De todos los equipos donde estuve es el mejor del que formé parte. Por todo lo que era dentro y fuera de la cancha, es el día de hoy que nos seguimos comunicando y recordando aquellos momentos. Éramos una familia. Fue un puntapié inicial para un despegue distinto en mi carrera. Dominamos de punta a punta la competencia. La final la ganamos con autoridad ante Boca”.