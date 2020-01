Benavides: "Seguiré adelante en el Dakar con la frente en alto"

La bronca por lo sucedido en a 6ª etapa, a poco de llegar al final del especial que desembocaba en Riad, con el día de descanso a cuestas. No pudo ser. La rotura del motor dejó a Kevin Benavides fuera de toda pelea, al quedar sin chances de victoria.

Piloto del equipo Honda, el salteño se expresó en el campamento que sirvió para recargar energía para la caravana Dakar, con miras a la segunda mitad de la competencia.

“Ayer, cuando estaba luchando por ganar la etapa, tuve un problema mecánico, en el kilómetro 435 de la especial. Faltaban 40 kilómetros y me quedé sin poder avanzar. Finalmente, y después de dos horas, un piloto argentino, Leo Cola, me asistió y tiró de mí y me llevó hasta el final de la especial y al vivac”, explicó Benavides.

“Así pude terminar la especial, gracias a él. Me voy a reenganchar a la carrera, con la frente en alto y defendiendo los colores. Vamos a seguir adelante con positivismo y con la energía que venía llevando. El Dakar es así y éstas son cosas que pueden pasar”, finalizó el piloto argentino.

Por el momento, en motos, su compañero, el norteamericano Ricky Brabec, comanda la clasificación general.

Fuente: Carburando