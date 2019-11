Benvenuti: "Monzón fue el mejor boxeador de toda mi vida"

A 49 años de la mítica pelea en la que Carlos Monzón se consagró campeón del mundo en la categoría mediano, su rival de entonces Nino Benvenuti recordó al púgil oriundo de San Javier y lo llenó de elogios. Rivales en el ring, pero amigos afuera, el argentino y el italiano forjaron una gran relación a lo largo de los años.

En diálogo con Super Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad Benvenuti recordó aquella pelea del 7 de noviembre de 1970 en el Palazzo Dello Sport de Roma "Me encontré con Monzón sabiendo que era un púgil difícil y que tenía que estar atento y guardarme, Antes de la pelea no lo conocía bien, lo conocía poquito, pero sabía que era un boxeador que ameritaba la máxima atención. Por eso, yo me preparé como debería ser", comenzó diciendo.

"Después de los dos combates que tuve con Carlos Monzón, yo pensé que este chico de Argentina era un gran boxeador y que era fuerte, pero muy fuerte. Me di cuenta que después de los dos combates el podía vencer todo lo que el podía desear. Era un boxeador fuerte, tenía una buena técnica y era muy inteligente porque utilizaba muy bien los recursos boxísticos de manera perfecta. No me quedan dudas que Carlos fue uno de los mejores exponentes de la historia del boxeo", sentenció.

En otro tramo de la charla fue categórico "Después de las dos victoria de Monzón sobre mi, entendí que había encontrado el mejor boxeador de toda mi vida y carrera. Monzón es el mejor boxeador que recuerda el tiempo. Con el correr del tiempo uno puede ser grande o muy grande y Carlos es muy grande".

Siguiendo con los elogios hacia Monzón expresó: "Monzón fue único, porque es diferente a aquellos que son boxeadores hoy en día. Será el campeón que recordaremos durante todo el tiempo. Lo recordaré como el boxeador que me hizo pasar los peores momentos en un ring, muy pero mal....".

Por último indicó:"Siempre tengo el recuerdo vivo de Carlos en mi corazón. Fue un gran campeón. Tuve la oportunidad de conocer a Julieta, su nieta y estaba muy emocionada por el encuentro. Estoy muy orgulloso que me tengan un gran recuerdo de Argentina junto a Carlos"