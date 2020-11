Benvenuti: "Monzón fue el mejor boxeador de toda mi vida"

En diálogo con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad Benvenuti recordó aquella pelea del 7 de noviembre de 1970 en el Palazzo Dello Sport de Roma: "Me encontré con Monzón sabiendo que era un púgil difícil y que tenía que estar atento y guardarme, Antes de la pelea no lo conocía bien, lo conocía poquito, pero sabía que era un boxeador que ameritaba la máxima atención . Por eso, yo me preparé como debería ser", comenzó diciendo.