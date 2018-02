Bértola: "Era un gran sueño ganar la Santa Fe-Coronda"

El cordobés Guillermo Bertola, número uno del ranking del Grand Prix de la FINA, se quedó con la edición 44 de la maratón Santa Fe- Coronda , con una gran tarea que protagonizó junto a su compañera de equipo Cecilia Biagioli.





Una vez terminada la competencia, el cordobés manifestó: "Me siento bien, bastante cansado, fue una carrera muy dura. Me quedaron fuerzas para después de la Cortada del Sauce quedarme con la carrera. Intenté no decaer, pensé que si estaba cansado mis rivales también lo estaban. Gasté todo antes para no llegar"





Y describió cómo vivió la carrera: "Un 70% es mental, hay momentos donde el físico no da más. Lo festejé mucho porque era un gran sueño, el primero era ser número uno del Grand Prix y el otro ganar la Santa Fe Coronda.





También tuvo palabras para la tarea de Rafa Pérez, quien fue su guía y dijo: "Sabe mucho del río, de la psicología del nadador. Me retó y apoyó mucho, juntos lo supimos sacar adelante".





Cuando se le preguntó por cómo hizo para sobrellevar los momentos cruciales de la competencia, manifestó: "Uno se aferra mucho a la familia, me pongo a pensar que del otro lado estaban escuchando la radio mis familiares. Pensando en eso a uno le agarra un escalofrío y siempre quiere dar uno más por ellos".





En el final tuvo palabras de elogio para Cecilia Biagioli, y reconoció: "Era nuestro sueño, estar los dos arriba del podio. Y nada más ni nada menos que ser primeros y segundos, lo de ella fue magnifico".