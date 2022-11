Bertona: "Estas dos semanas nos servirán mucho"

LEER MÁS: Unión y Colón, entre los ocho mejores de la Copa Santa Fe

Más adelante, a propósito de Sportsmen Unidos, admitió que “en su cancha lo sufrimos, están muy bien aceitados en jugar en un espacio más pequeño, con gente cerca, fueron mejores que nosotros, pudimos redimirnos, dejamos claro que nos quedamos muy bien con la victoria”.

Pensando en el futuro y con un récord 1-4 de inicio en Liga Nacional, el base de San Guillermo al momento de dar su opinión sobre el presente no dudó en afirmar que “es tiempo de reconexión entre todos, ya empezó la Liga, no quedarnos en que hacemos ciertas cosas bien y los rivales nos ganan, todos los partidos son finales, hay que revertir esto para que no nos pase lo mismo de la temporada pasada, estas dos semanas nos servirán mucho, podemos hacer grandes cosas”.