Bichi Fuertes: "Quien quiera a Pinilla deberá hablar con Colón"

Y el nombre de Mauricio Pinilla fue visado por él. En conversación con La Tercera, no esconde su sorpresa por la negativa a último momento del goleador para sumarse al equipo transandino: "Me pidieron referencias de Pinilla, pero antes te aclaro que no tengo ningún cargo en el club . Me sorprende todo lo que pasó porque Pinilla supuestamente dio su conformidad a todo lo que se le ofreció. Todavía se le está esperando por acá, pero es una decisión de Pinilla", dice el Bichi.