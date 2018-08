"Bielsa es lo más marketinero que he visto en mi vida. No debe ser su culpa porque me parece un muy buen tipo, pero no me explico cómo televisan un partido de la B de Inglaterra. ¿Quién paga eso? ¿Quién pagó cuando dirigió al Lille? Yo no lo puedo creer", aseguró el Coco.





Basile, DT del seleccionado argentino que ganó dos Copas América (1991 y 1993), siguió hablando del actual conductor del Leeds United de Inglaterra.