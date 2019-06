La intimidad del plantel de la selección argentina durante el Mundial de Rusia estuvo plagada de rumores. Uno de los que levantó más polvareda se disparó después de la derrota contra Croacia y daba cuenta de una reunión que le pidieron los jugadores al entrenador, Jorge Sampaoli.

Poco y nada trascendió de lo que se habló en el encuentro en el búnker de la selección, en el Bronnitsy Training Center. Hoy, uno de los referentes del plantel, Lucas Biglia cuál fue el planteo que le hicieron al director técnico, con vistas al partido con Nigeria.

"Planteamos que nos íbamos. Que necesitábamos cosas simples porque nos íbamos", reveló el mediocampista en diálogo con TyC Sports, y agregó: "Jugamos con un esquema contra Islandia. Otro esquema contra Croacia. Y contra Nigeria nos íbamos. No teníamos tiempo como para hacer un esquema".

"No, vamos a lo normal. A lo que mejor nos puede salir o a lo que mejor nos ha salido en este tiempo porque nos vamos. No es ningún planteamiento, es buscar la solución a los problemas", explicó Biglia, quien, más allá de sus cuestionamientos, no dejó de hacer una autocrítica sobre el funcionamiento del equipo.

"No jugamos bien ningún partido", señaló tajante, y añadió: "Partiendo de esa base es muy probable que te toque irte antes de lo que habías pensado. Hacía cuatro años que veníamos de jugar una final y pensábamos que íbamos a llegar a otra final así porque sí".