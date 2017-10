Bíttolo, tras recibir 10 puntos en el pene: "No fue tan grave"

"Estoy muy bien. Ya me siento mejor. Creo que se dio una magnitud mayor a mi lesión de lo que fue: algo simple y no tan grave. Me anestesiaron y me cosieron. Al principio me dolió el golpe y después fue más impresión que otra cosa", manifestó Bíttolo, quien fue noticia en todo el mundo durante los últimos días por la insólita situación que protagonizó.