Black Lion venció a los Dogos XV por el Super Rugby en su debut sudamericano

Dominando las formaciones fijas, los puntos de contacto, defendiendo con fiereza, usando bien el pie – tuvo tres kicks 50-22 – y aprovechando una endeble defensa visitante y sus errores no forzados – dos penales que salieron por el touch-ingoal son ejemplo de esto – permitieron que los georgianos apoyen once tries, diez de los cuales fueron convertidos.

El conjunto cordobés tuvo algunos arrestos de buen rugby, pero todos demasiado intermitentes como para poner bajo presión real a los visitantes en el primer tiempo, que perdieron 56-0. Dogos XV mejoró en el complemento, apoyando tres tries y recibiendo igual cantidad.

“Me quedo con el segundo tiempo; tratamos de probar con algunos de los jugadores que no venían jugando, de probar algunas cosas que no salieron, así que me quedo con el aprendizaje,” dijo el entrenador Nicolás Galatro.

“Me tomó por sorpresa la pasividad de mi equipo que es lo que más preocupa, pero hubo un cambio de actitud en el segundo tiempo donde quizás se emparejó bastante el partido y quizás podríamos haber hecho algo más.”

En el equipo argentino, con base en la provincia de Córdoba, tuvo como titulares a dos jugadores formados en la Unión Santafesina de Rugby. En el pack de fowards al primera línea de Alma Juniors de Esperanza Mateo Núñez, y en la línea de backs, al medio scrum Juan Cruz Strada de Santa Fe Rugby Club.

La gira de Black Lion continuará el próximo viernes 14 de abril, a las 15, en el estadio Charrúa frente a Selknam de Chile, mientras que el viernes 21, en Deportiva Francesa, desde las 16, lo hará con Pampas. El 28 de abril, Sudamérica XV será el rival en Montevideo a partir de las 18, y el sábado 6 de mayo, en el Charrúa lo hará con Peñarol.

En el caso de Dogos XV, jugará el próximo viernes 14 de abril a las 19, frente a Cobras XV de Brasil en cancha de La Tablada de Córdoba, y el 21 de abril viajará a Uruguay para visitar a Peñarol a partir de las 20. Por la décima fecha de la competición organizada por la Sudamérica Rugby, visitarán el 29 de abril, a partir de las 19, al Selknam chileno del santafesino Nicolás Bruzzone.