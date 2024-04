Boca buscará su primer triunfo ante Trinidense en la Sudamericana

Aunque aún no definió el equipo, el cuerpo técnico recuperará a Sergio Romero y Edinson Cavani tras haber dejado atrás diversas lesiones, pero no comenzarían desde el arranque. Otro que volvería es Nicolás Figal, que fue suplente frente a la Lepra pero ya está recuperado de un esguince de rodilla. En tanto, Cristian Medina y Lautaro Blanco serán preservados pese a no tener lesión porque en Rosario terminaron con dolencias menores. El volante, al igual que Luca Langoni, ni siquiera fueron convocados.

Probables formaciones de Boca y Sportivo Trinidense

Boca: Sergio Romero; Nicolás Figal, Aaron Anselmino, Nicolás Valentini, Marcelo Saracchi; Mauricio Benítez, Pol Fernández, Jabes Saralegui, Vicente Taborda; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Diego Martínez.

Sportivo Trinidense: Víctor Samudio; César Benítez, Juan Vera, Gilberto Flores, Sergio Mendoza Espínola; Tomás Rayer, Marcos Riveros, Juan Salcedo Zárate, Brian Andrada; Oscar Giménez y José Luis Sinisterra. DT: José Arrúa.

Hora: 21.

TV: DirecTV Sports y ESPN

Estadio: La Bombonera

Árbitro: Gustavo Tejera