Boca debe ganar, rezar y esperar para llegar a octavos de final

El grupo tiene como líder y clasificado a octavos de final al Palmeiras con 13 puntos, Junior lo sigue con 7, Boca 6 y Alianza Lima 1.

Boca se jugará su gran objetivo del año con lo mejor que tiene disponible y la ilusión de que logrará el objetivo para después ir en busca de un trofeo que conquistó en seis ocasiones, aunque si la mano viene torcida y no logra pasar la fase de grupos, el golpe será duro.

Boca, dirigido por el mellizo Guillermo Barros Schelotto, no depende de sí mismo para seguir adelante en la Libertadores, su gran objetivo del año, y quedó en una situación incómoda debido a que ganó un solo partido (a Juniors en La Boca) y perdió otro de local frente a los brasileños de Palmeiras, y su gran pecado fue que empató demasiado.

El equipo "Xeneize" se jugará una final ante los peruanos, y estará pendiente de lo que suceda en San Pablo con el Palmeiras, ya que ese resultado será tan importante como el propio.

Alianza Lima, un equipo con el que Boca igualó cero a cero en Perú, está eliminado de la Copa aunque no por esa razón regalará el partido en 'La Bombonera'.

"Tenemos que mejorar la imagen que dejamos en esta Copa, la idea es jugar bien en La Boca y seguir creciendo como equipo", adelantó el entrenador uruguayo de Alianza Lima, Pablo Bengoechea, en sus primeras declaraciones ni bien llegó a Buenos Aires con el plantel.



El equipo peruano tiene como principales figuras al argentino Tomás Costa (ex Rosario Central, Olimpo de Bahía Blanca y Colón de Santa Fe) y al peruano Rinaldo Cruzado (ex Newell's Old Boys).

En cuanto al historial, jugaron tres partidos con un triunfo de Boca, otro de Alianza y el empate mencionado de la primera fecha del Grupo H en Lima.





Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Carlos Tevez; Cristian Pavón y Ramón "Wanchope" Abila. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Alianza Lima: Angelo Campos; José Guidino, Francisco Duclós, Luis Garro y O)scar Vílchez; Tomás Costa, Mario Velarde, Rinaldo Cruzado y Alejandro Hohberg; Maximiliano Lemos y Gabriel Leyes. DT: Pablo Bengoechea

Árbitro: Mario Díaz de Vivar, de Paraguay.

Cancha: Boca Juniors.



Hora de inicio: 21.45.

TV: Fox Sports.