Boca debuta como local frente al invicto Talleres

¿Kily, con trabajo en Unión, apuntado por Boca si no sigue Diego Martínez?

Para este compromiso, Martínez recuperará al charrúa Edinson Cavani (que descansó frente al Ferroviario), Cristian Medina (se recuperó del golpe en las costillas ante Fortaleza) y Marcos Rojo (dejó atrás el desgarro). No obstante, el DT no podrá contar con Luis Advíncula y Luca Langoni (desgarrados en la semana) que se sumaron a las bajas de Javier García, Aaron Anselmino, Lucas Blondel y Exequiel Zeballos por lesión. Además, también fue descartado Kevin Zenón, que no será titular por una molestia.

Por su parte, el cuadro cordobés visitará La Boca después de ganarle 2-0 al Decano, con goles del paraguayo Ramón Sosa y el chileno Bruno Barticciotto, y ganó las dos primeras jornadas del campeonato local (en la primera le ganó a Independiente 3-1 en Avellaneda). Además, el conjunto de Walter Ribonetto ya está clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Probables formaciones

Boca: Sergio Romero; Marcelo Saracchi, Cristian Lema, Lautaro Di Lollo o Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Jabes Saralegui o Cristian Medina, Pol Fernández, Cristian Medina y Vicente Taborda o Equi Fernández; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Diego Martínez.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Juan Carlos Portillo, Lucas Suárez, Miguel Ángel Navarro; Ulises Ortegoza, Marcos Portillo, Rubén Botta; Gustavo Bou, Federico Girotti y Ramón Sosa. DT: Walter Ribonetto.

Hora de inicio: 20

Estadio: La Bombonera

Televisa: TNT Sports

Árbitro: Hernán Mastrángelo