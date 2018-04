Boca Juniors, con una superlativa actuación de su delantero Cristian Pavón, transitó hoy con firmeza el último tramo de la Superliga al superar como local a Newell's Old Boys por 3 a 1 y de esta manera aventajar en la cima de las posiciones por seis puntos a su inmediato escolta, Godoy Cruz, cuando quedan nueve por jugar después de esta 24ta. fecha.





Boca contó con cuatro ausencias muy importantes como Paolo Goltz, Wilmar Barrios Edwin Cardona (lesionados) y Pablo Pérez (suspendido), pero para su fortuna en el 65to. partido consecutivo, Cristian Pavón resultó ser su jugador más desequilibrante.





El arranque no fue el deseado por la multitud que lo acompañaba, porque Boca carecía de fútbol a partir de las "ausencias sin aviso" dentro de la cancha de Emmanuel Reynoso y Carlos Tevez.





Y de hecho cuando promediaba la etapa ya los visitantes se animaban y merodeaban con alguna chance el área de Agustín Rossi. Pero entonces, apareció Pavón para superar a tres rivales revolcándose y levantándose en el acto, trastabillando y finalmente asistiendo a Ramón Ábila para que se sacara la "mufa".





Y menos de 10 minutos después "Bebelo" Reynoso desplegó la sensibilidad de su zurda para habilitar a Leonardo Jara, que lanzó un centro "pinchado" para que nuevamente "Wanchope", esta vez de cabeza, sacudiera las mallas rosarinas.





Parecía que todo estaba resuelto de antemano pero apenas dos minutos después se quedaron estaqueados el ex Rosario Central Lisandro Magallán y el ex Newellś Old Boys Santiago Vergini, aprovechó Héctor Fértoli para filtrarse entre ellos, eludir a Rossi y lograr el descuento para el enfado del técnico Guillermo Barros Schelotto.





La continuidad del partido en la segunda parte no cambió las condiciones del mismo, ni por la supremacía boquense ni por la injerencia que en ella tenía Pavón, desequilibrando por izquierda y derecha como para que Jorge Sampaoli lo vea desde Europa y lo vaya apuntando para la lista de 23 mundialistas.





Y el cordobés de Anisacate le puso la frutilla al postre de su dulce presente con un golazo de su estilo, diagonal y remate cruzado, que a los 13 minutos si terminó la historia del encuentro anticipadamente.





La última larga media hora fue toda de regocijo para el hincha boquense y de tranquilidad para sus jugadores y cuerpo técnico, que ya empezaron a saborear el bicampeonato mientras palpitan de cerca la Copa Libertadores en juego.





Encima, después de esa conquista empezó a llover y eso pareció aplacar definitivamente los ánimos dentro y fuera del terreno de juego de "La Bombonera".





A esa altura ya todos los "xeneizes" estaban metidos en otro historia, la del próximo miércoles en este mismo escenario, cuando reciban a Palmeiras, de Brasil, con la necesidad de sumar tres puntos como locales que acentúen sus posibilidades de clasificación a los octavos de final de la Libertadores, para cuya edición 2019 recién hoy se aseguró su participación al llevarle 10 puntos a Huracán con nueve por jugar.







- Síntesis -



Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Santiago Vergini, Lisandro Magallan y Frank Fabra; Nahitan Nandez y Sebastian Perez; Emanuel Reynoso, Carlos Tevez y Cristian Pavon; Ramón Abila. Director técnico : Guillermo Barros Schelotto.



Newell's: Nelson Ibañez; Jose San Román, Joaquin Vareta, Fabricio Fontanini y Lionel Ferroni; Héctor Fertoli, Juan Sillis, Jeronimo Cacciabue, Hernan Bernardello y Victor Figueroa; Daniel Opazo.Director técnico: Omar De Felipe.



Goles en el primer tiempo: 28m. y 37m. Ábila (B) y 39m. Fértoli (N).

Gol en el segundo tiempo: 13m. Pavón (B).

Cambios en el segundo tiempo: 8m. Brian Rivero por San Román (N), 12m. Joaquín Torres por Sills (N), 21m. Alexis Rodríguez por Figueroa (N), 25m. Julio Buffarini por Tevez (B), 32m. Agustín Almendra por Sebastián Pérez (B) y Oscar Benítez por Pavón (B).

Amonestados: Sebastián Pérez y Buffarini (B). Varela y Sills (N).



Árbitro: Juan Pablo Pompei.

Cancha: Boca Juniors