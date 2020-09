"Boca no me comunicó ninguna sanción"

"Nadie me aviso de ninguna sanción. Siempre me preparo para jugar, soy un gran profesional, me preparo para estar, esperando mi momento. Trabajo de la mejor manera, quiero estar y me preparo para estar a disposición del cuerpo técnico", aseguró.

Y agregó: "Soy un guerrero, siempre dando lo mejor de mí. Quiero mandarles un saludo a todos los que me están apoyando. Contento por el apoyo de la gente de Boca. Agradecido y el día que me toqué, que ojalá sea muy pronto, voy a dar lo mejor de mí".