Boca quiere elevarle la cláusula de salida a Cristian Pavón

Boca quiere renovarle el contrato a su estrella Cristian Pavón y aumentarle la cláusula de rescisión a 50 millones de dólares libres de impuestos.



En la actualidad, el dinero que debe pagar una institución si se lo pretende llevar asciende a 30 millones libres de impuestos.



En ese sentido, la intención de Boca es elevarla en 20 millones, aunque trascendió que el club sólo estaría dispuesto a hacerlo si el futbolista garantiza que hasta diciembre no se va.



En declaraciones formuladas a TNT Sports, Fernando Hidalgo se mostró "orgulloso que Boca quiera hacer esto", aunque anticipó que "es difícil hacerlo con un Mundial enfrente".



Pavón está entre los convocados por Jorge Sampaoli y tiene serias chances de ser titular en la Selección argentina.



"Tenemos un agradecimiento enorme con Boca. Si llegan ofertas por la actual cláusula o por la que quieran constituir, siempre vamos al club, nunca vamos a rescindir de manera unilateral el contrato", explicó.



Hidalgo anticipó que la institución "no tiene intención" de negociar al delantero y detalló que la mejora de la cláusula "lo evaluaremos con la familia de Cristian y luego trataremos de tener un acercamiento con Boca".



Hidalgo anticipó que "si Cristian se queda en Boca, va a ser totalmente feliz ya que es muy agradecido con el club y le encantaría terminar de jugar la Copa Libertadores".



"Nosotros no nos vamos a ir por la puerta de atrás. Si Boca quiere renegociar el contrato, tendremos que evaluar qué es lo que gana y lo que no, renovando con una cláusula nueva", cerró.