Boca quiere volver a cantar victoria ante Vélez en La Bombonera

Boca, con Carlos Tevez y Ramón Ábila como titulares, buscará recuperar terreno en la Superliga, cuando reciba este domingo a Vélez, en la Bombonera, en un partido correspondiente a la cuarta fecha del certamen.



El encuentro se disputará desde las 20.00 en el estadio Alberto J. Armando, con el arbitraje de Fernando Echenique y la televisación de TNT Sports Premium.



El elenco de la ribera, vigente bicampeón de la Superliga, empató en la última jornada como visitante de Huracán (0-0) y en la anterior cayó en el estadio de Quilmes frente a Estudiantes (0-2).



En los dos partidos jugó mal, pero entre semana logró cerrar su clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores, tras ganarle 4 a 2 a Libertad en Asunción, por lo que intentará aprovechar ese envión para volver a ponerse en carrera en la Superliga.



Guillermo Barros Schelotto prepara cambios en relación al choque copero, ya que Fernango Gago y Darío Benedetto - titulares en Asunción- fueron concentrados, pero serían preservados para no exigirlos tomando en cuenta las largas lesiones que tuvieron que superar.



En tanto, Tevez, que jugó algunos minutos ante Libertad, con gol incluido, y "Wanchope" Ábila, relegado ese día por la posibilidad de arrastrar una sanción en la Libertadores, jugarían como titulares ante el "Fortín".



En cuanto a Mauro Zárate, cuya salida de Vélez fue traumática por el fuerte enojo de los hinchas, está en duda por un golpe, aunque no está totalmente descartada su presencia.



Vélez, con Cubero concentrado y una duda



El conjunto de Liniers por el momento no encontró regularidad en la Superliga y acumula una victoria, una derrota y un empate, este último la jornada anterior, ante Banfield (1- 1) en el estadio José Amalfitani.



Ante el "Taladro", Vélez igualó de manera agónica con un gol de Rodrigo Salinas, quien había ingresado minutos antes por Jonathan Ramis, por lo que el técnico Gabriel Heinze podría darle la titularidad en la Bombonera.



La otra novedad en el "Fortín" es el regreso del experimentado Fabián Cubero, quien venía relegado en los últimos tiempos y volvió a aparecer en la lista de concentrados.



Probables formaciones:



Boca: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán, Lucas Olaza, Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Carlos Tevez; Cristian Pavón, Ramón Abila, Edwin Cardona. DT: Guillermo Barros Schelotto.



Vélez: Alexander Domínguez; Gaston Díaz, Joaquín Laso, Luis Abram, Francisco Ortega; Nicolás Domínguez, Gastón Giménez, Agustín Bouzat; Lucas Robertone, Matías Vargas y Jonathan Ramis o Rodrigo Salinas. DT: Gabriel Heinze.



Estadio: Alberto J. Armando (Boca).



Árbitro: Fernando Echenique.



Hora de inicio: 20.00 - TV: TNT Sports Premium.