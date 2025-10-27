Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Boca jugará el partido pendiente ante Barracas Central con la obligación de empatar o ganar para meterse en zona de playoffs

27 de octubre 2025 · 13:07hs
Boca visita a Barracas Central.

Boca visita a Barracas Central.

Barracas Central y Boca chocan este lunes en el marco de la postergada fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se juega desde las 16 en el Estadio Claudio Fabián Tapia. Se podrá ver por ESPN Premium.

Boca y la obligación de un buen resultado

Boca llega a este partido luego de una derrota por 2 a 1 frente a Belgrano que complicó su objetivo de disputar la próxima Copa Libertadores. Esa caída en La Bombonera, sumada al resto de resultados que se dio en la 13° jornada, lo dejó en el quinto lugar de la tabla anual con 50 unidades, por debajo de Rosario Central (ya clasificado con 62), River (52), Argentinos Juniors (51) y Deportivo Riestra (51). Igualmente, un triunfo frente al Guapo le devolvería el segundo puesto, aquel que otorga un cupo directo hacia la fase de grupos.

Además, quedó 10° en la Zona A del certamen, la más pareja de las dos que tiene el Torneo Clausura. Más allá de que hoy está afuera de los que clasifican a los octavos de final, un triunfo lo ungiría hasta la tercera posición y un empate lo dejará quinto.

De cara a este partido trascendental, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda no podrá contar con Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda y será baja para lo que resta de la fase regular. Milton Delgado sería su reemplazante. Además, habría otra modificación en el sector derecho del mediocampo, sitio donde ingresaría Williams Alarcón en lugar de Brian Aguirre. Edinson Cavani, por su parte, continuó entrenándose diferenciado por su distensión en el psoas derecho y no integró la lista de convocados por segundo partido consecutivo.

Barracas Central viene de cosechar un empate con sabor a derrota en cancha de Tigre. Ganaba 2 a 1 con un hombre más, pero un gol agónico de Sebastián Medina igualó el marcador. Ese resultado lo dejó séptimo en la Zona A, con 18 unidades.

En la tabla anual está peleando por un boleto hacia la Copa Sudamericana, certamen que disputaría por primera vez en su historia. Actualmente marcha décimo, un punto por debajo del Matador, el último de los clasificados, otro motivo por el que el Guapo se lamenta haber perdido dos puntos el fin de semana pasado.

Más allá de que está vivo en ambas tablas, el conjunto que comanda Rubén Darío Insua está atravesando su peor momento desde que comenzó el Clausura, ya que no gana desde el 29 de agosto, cuando superó 2 a 1 a Newell's por la fecha 7. Desde entonces cayó ante Sarmiento de local y empató los otros cuatro partidos (Godoy Cruz, Belgrano, Estudiantes y Tigre).

Probables formaciones

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia; Javier Ruiz, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Claudio Chiqui Tapia.

Hora: 16.

TV: ESPN Premium.

Boca Barracas Central playoffs
Noticias relacionadas
la copa argentina, una pesadilla para los grandes en los ultimos anos

La Copa Argentina, una pesadilla para los grandes en los últimos años

ezequiel medran, dt de colon, dijo presente en el brigadier lopez para acompanar a la reserva

Ezequiel Medrán, DT de Colón, dijo presente en el Brigadier López para acompañar a la Reserva

en vivo: la reserva de colon no lo pudo aguantar y pierde ante boca

En VIVO: la Reserva de Colón no lo pudo aguantar y pierde ante Boca

Frank Fabra termina su ciclo con la camiseta de Boca.

Frank Fabra confirmó su salida de Boca y sueña con volver a Colombia

Lo último

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Último Momento
Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Atlético de Madrid y una visita de riesgo frente al Betis

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

Batacazo de LLA en provincia de Buenos Aires: Santilli le ganó por menos de un punto a Taiana

Kevin De Bruyne sufrió una grave lesión y no jugará hasta 2026

Kevin De Bruyne sufrió una grave lesión y no jugará hasta 2026

Ovación
La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

La sangría no se detiene: cuántos técnicos dejaron su cargo en el año tras la salida de Kily González de Platense

Hernán Indiecito Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Hernán "Indiecito" Solari, el recuerdo eterno que sigue latiendo en Unión

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

Unión, expectante: en Perú se insiste en el interés de Alianza Lima por Junior Marabel

El posteo de Colapinto tras otra decepcionante actuación en México

El posteo de Colapinto tras otra decepcionante actuación en México

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Todo el programa del Oficial Prefederal, el cuadrangular repechaje y la A2

Policiales
Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Megaoperativo antidrogas en Laguna Paiva: once allanamientos y cinco detenidos

Escenario
Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La provincia de Santa Fe incorpora 60 músicos a la Banda Sinfónica Policial: por primera vez será por concurso

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con Una mágica Navidad

La magia de Flavio Mendoza vuelve a Santa Fe con "Una mágica Navidad"