Boca visita a Barracas Central obligado a no perder para meterse en playoffs

Boca jugará el partido pendiente ante Barracas Central con la obligación de empatar o ganar para meterse en zona de playoffs

Barracas Central y Boca chocan este lunes en el marco de la postergada fecha 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro se juega desde las 16 en el Estadio Claudio Fabián Tapia. Se podrá ver por ESPN Premium.

Boca llega a este partido luego de una derrota por 2 a 1 frente a Belgrano que complicó su objetivo de disputar la próxima Copa Libertadores. Esa caída en La Bombonera, sumada al resto de resultados que se dio en la 13° jornada, lo dejó en el quinto lugar de la tabla anual con 50 unidades, por debajo de Rosario Central (ya clasificado con 62), River (52), Argentinos Juniors (51) y Deportivo Riestra (51). Igualmente, un triunfo frente al Guapo le devolvería el segundo puesto, aquel que otorga un cupo directo hacia la fase de grupos.

Además, quedó 10° en la Zona A del certamen, la más pareja de las dos que tiene el Torneo Clausura. Más allá de que hoy está afuera de los que clasifican a los octavos de final, un triunfo lo ungiría hasta la tercera posición y un empate lo dejará quinto.

De cara a este partido trascendental, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda no podrá contar con Rodrigo Battaglia, quien sufrió un desgarro en el sóleo de la pierna izquierda y será baja para lo que resta de la fase regular. Milton Delgado sería su reemplazante. Además, habría otra modificación en el sector derecho del mediocampo, sitio donde ingresaría Williams Alarcón en lugar de Brian Aguirre. Edinson Cavani, por su parte, continuó entrenándose diferenciado por su distensión en el psoas derecho y no integró la lista de convocados por segundo partido consecutivo.

Barracas Central viene de cosechar un empate con sabor a derrota en cancha de Tigre. Ganaba 2 a 1 con un hombre más, pero un gol agónico de Sebastián Medina igualó el marcador. Ese resultado lo dejó séptimo en la Zona A, con 18 unidades.

En la tabla anual está peleando por un boleto hacia la Copa Sudamericana, certamen que disputaría por primera vez en su historia. Actualmente marcha décimo, un punto por debajo del Matador, el último de los clasificados, otro motivo por el que el Guapo se lamenta haber perdido dos puntos el fin de semana pasado.

Más allá de que está vivo en ambas tablas, el conjunto que comanda Rubén Darío Insua está atravesando su peor momento desde que comenzó el Clausura, ya que no gana desde el 29 de agosto, cuando superó 2 a 1 a Newell's por la fecha 7. Desde entonces cayó ante Sarmiento de local y empató los otros cuatro partidos (Godoy Cruz, Belgrano, Estudiantes y Tigre).

Probables formaciones

Barracas Central: Marcos Ledesma; Rafael Barrios, Nicolás Demartini, Yonatthan Rak, Kevin Jappert, Rodrigo Insua; Dardo Miloc, Facundo Mater, Iván Tapia; Javier Ruiz, Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Williams Alarcón, Carlos Palacios; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Estadio: Claudio Chiqui Tapia.

Hora: 16.

TV: ESPN Premium.