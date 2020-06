Boloqui: "Lo primordial es lograr conservar la categoría"

Los clubes de la Liga Santafesina de Fútbol están cumpliendo la cuarentena obligatoria. Entre el parate por la pandemia de coronavirus y la crisis por la falta de ingresos, ningún pierde la esperanza de estar nuevamente entrenando en poco tiempo. Igualmente, la AFA dispondrá el regreso cuando todo el país esté en condiciones de hacerlo. El club Pucará es un símbolo de barrio Transporte. El fútbol al igual que todos ha sufrido la suspensión de las competencias, y también el cierre de las instituciones deportivas. En lo deportivo, la entidad ubicada en Regimiento 12 de Infantería entre 9 de Julio y San Jerónimo, tuvo cambio de entrenador. Llegó el experimentado Daniel Boloqui en reemplazo de César Espinosa.

"El tema del coronavirus y la cuarentena nos tomó de sorpresa como a todos. Es algo que uno no se espera, tampoco en el fútbol. Se pudo trabajar bien, tomando las medidas del caso, parando los entrenamientos desde el primer momento que las autoridades lo dispusieron, y esperando, ya que cada vez estaríamos más cerca de la reapertura. Después veremos como será la forma, porque habrá que respetar todos los protocolos", le dijo Daniel Boloqui a UNO Santa Fe.

Boloqui, entrenador del plantel superior de Pucará, manifestó que "es todo muy complicado, porque primero nosotros íbamos a realizar entrenamientos como lo hace la mayoría de los clubes a través de zoom, pero son nos complicaba por la cuestión laboral de los chicos. Era muy complicado juntarlos a todos. Recordemos que este es un club de barrio, en el cual los jugadores tienen sus actividades y su familia".

image.png Boloqui, técnico santafesino que estuvo muchos años en Las Flores.

Daniel Boloqui está acompañado por Daniel Rojas como ayudante de campo, Alejandro Wernley como preparador físico, y cuenta con el apoyo del presidente de la institución Gabriel Amarilla. El designado entrenador viene de trabajar el año pasado con el seleccionado femenino de la Liga Santafesina de Fútbol, previamente lo hizo en Alumni de Pedro Gómez Cello, y durante varias temporadas en Las Flores.

Más precisiones del nuevo DT

En cuanto a la pretemporada, el ex director técnico del seleccionado femenino de la Liga Santafesina, Boloqui expresó que "fue muy buena, se armó un buen grupo, con jugadores del club, que no quedaron muchos, más algunos que vinieron conmigo de la Liga Verense. Estábamos muy bien, jugamos buenos amistosos, solamente tuvimos un empate, los demás los ganamos todos y eso es bueno, no por el ganar sino porque te genera buena predisposición y premia el trabajo que se realizó".

image.png Boloqui entrenó el año pasado a la selección femenina de la Liga Santafesina.

"El objetivo que teníamos antes del parate es el que necesita el club. Claramente lo primordial es conservar la categoría. En base a eso se reforzó el plantel, el club hizo un esfuerzo para traer un par de jugadores que yo le había pedido. Son jugadores conocidos en el ámbito liguista, de la esperancina, uno de San Juan, un chico de Patronato, otro de Jujuy, y estábamos bien. Nos agarró esta cuestión de la cuarentena y se suspendió todo" resaltó el ex entrenador de Alumni de Pedro Gómez Cello en el departamento San Justo.

En relación a su arribo a la institución de barrio Transporte, Boloqui destacó que "tenemos un presidente que lo tenemos acá todo el día trabajando por el club. Desde que él ha asumido, como todo club de barrio, está ordenadito, está equilibrado, y eso es bueno. Nos pidió que le digamos cuales eran nuestras pretensiones, las cosas quedaron claras de entrada. Me dijo esto sí o esto no, no hubo promesas incumplibles. El desafío fue doble por las condiciones en general que están los clubes. Pero estos son los lindos desafíos que tiene el fútbol".

Finalmente, sobre como habrá que trabajar cuando se produzca el regreso de la actividad, el ex técnico de Las Flores explicó que "He escuchado a varios técnicos de la Liga Santafesina y también del fútbol profesional, en el cual creo que se va a necesitar una adaptación de nuevo. Porque mínimamente necesitas un mes para volver a estar en condiciones. Fíjate que estábamos a días de arrancar, esto te tiró para atrás, y ahora hay que trabajar en la cuestión mental. Hay trabajar de nuevo en la motivación del grupo que estaba bien armado, pero hay buena predisposición del plantel. Porque este grupo si bien no son grandes de edad, si son maduros y con experiencia de jugar en Liga Santafesina".