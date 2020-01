Bomba de Ortigoza: "Me pidieron que fuera para atrás"

Néstor Ortigoza, quien dejó Rosario Central en este mercado de pases, brindó una entrevista en la que disparó munición pesada y hasta denunció que en el Canalla le pidieron de ir para atrás.

Consultado por diario Clarín sobre si alguna vez le habían pedido perder un partido, explicó: “Me golpearon la puerta de la habitación y me dijeron que no ganáramos”. Ahí no mencionó el club en cuestión, pero fue una clara alusión a Central porque explicó que el había sido campeón de la Copa Argentina, título que consiguió con el club rosarino en 2018.

"Yo ya había salido campeón de la Copa Argentina y el que vino a hablarme era el ancho de espadas, no un cuatro de copas”, aseguró. Acto seguido afirmó que su respuesta fue categórica: “Me parece que te equivocaste conmigo. O te tengo que pegar o te das media vuelta y te vas..."

Además, el Gordo, flamante refuerzo de Estudiantes de Río Cuarto, cargó contra Diego Cocca: "Es un mentiroso y una mala persona. No es un mal técnico, es una mala persona. Él y su preparador físico, Javier Bustos, son dos malas personas”.

“Con eso no hay vuelta atrás. Vos podés dejar a un jugador en el banco, tener tu estilo de juego, lo que quieras, pero ellos son malas personas”, agregó y contó una anécdota para dar testimonio de su afirmación: “Te cuento una que no sabe nadie: un día de invierno, pero de invierno mal, estábamos entrenando en Arroyo Seco y me toca hacer una conferencia de prensa. Al equipo le iba mal y nos estaban matando en todos lados. Cuando estoy yendo a la conferencia, veo al profesor Bustos agarrar el bidón de café, esos azules grandotes, que iba a poner para los periodistas. Lo abrió y le empezó a tirar agua fría. «Para que aprendan, estos», dijo. Eso no se hace, papá. Y se lo dije".