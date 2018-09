Bottinelli: "No tuvimos el volumen de San Lorenzo y dimos un paso atrás"

El experimentado defensor dio declaraciones una vez finalizado en cotejo en el Brigadier López y en el inicio hizo referencia a la situación que se generó con Papaleo: "A veces uno no elige el momento de debutar, se dio en un partido hermoso, que más lindo que hacerlo en un Clásico como le pasó a Joaquín, y después a Marcos".

Si algo tiene Botti es no guardarse nada y mucho menos ponerse el casette a la hora de declarar, por eso expresó que "habitualmente somos un equipo sólido que no sufre en defensa y somos compactos, el arquero Joaquín y después Marcos más el resto estuvimos muy bien y resolvimos situaciones de buena manera".

Y más adelante, agregó: "Tanta información que recibimos de no perder para que los dos no arriesguen, a veces eso nos termina llegando. Colón no tuvo chances de sus delanteros pero nosotros no tuvimos nuestro mejor partido".