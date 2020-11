FACE-OFF: #BallGuanini



⚔️ @Rachel_Ball_'s bout with Jorgelina Guanini will no longer be for the vacant WBA world title tomorrow night due to the Argentine's weight. ⛔️



⚖️ Ball: 8st 9lbs 9oz

⚖️ Guanini: 8st 13lbs 7oz



@Betfred Fight Odds: https://t.co/WpCjSZKyjP#Boxing pic.twitter.com/44A09O68ig