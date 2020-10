Boxeo: Osvaldo Salami pone a punto dos púgiles locales

"Ahora que podemos la cuarentena la estamos pasando trabajando, ya que contamos con un protocolo que nos permite tener el gimnasio abierto, con un cupo limitado, pero por lo menos se puede entrenar. Como nos ha pasado a todos se cortó todo en marzo, tuvimos tres meses el gimnasio cerrado, y arrancamos despacio, porque cuando todo esto se habilitó y ahora también no tenemos mucha competencia en vista" comenzó señalando Osvaldo Salami a UNO Santa Fe.

28102020 f2 nota boxeo olimboxing osvaldo y boxeadorees.JPG El profesor Salami junto a sus pupilos profesionales, el Torero Retamoso y el Chino Farías. UNO Santa Fe

El reconocido profesor de boxeo sostuvo que "recién ahora tenemos que a partir del 21 de noviembre y el 5 de diciembre tendríamos fecha para los boxeadores profesionales. En el caso de los amateurs no hay nada en vista, ni programado todavía. Esto pasa a nivel país, no es algo de la provincia de Santa Fe. Porque el amateur lo organizamos nosotros a los festivales, y al no poder contar con público, estás muy complicado. En el profesional la televisión se maneja de otro modo, y pueden afrontarlo sin público".

Salami agregó que "el profesional va a comenzar este año, pero en el caso del amateur me parece muy complicado si es que no permiten el ingreso del público, porque directamente no se pueden realizar. El espectáculo de los boxeadores amateur se hace porque la gente asiste y paga su entrada, caso contrario es muy difícil hacerlo, ya que el profesional tiene la televisión que es otro modo de ingreso".

El director del gimnasio Olimboxing señaló que "nosotros tenemos dos chicos que están dando sus primeras armas en el boxeo profesional, que son Nahuel Retamoso y el Chino Farías. Son los dos únicos boxeadores que se están entrenando porque son profesionales, y lo hacen sabiendo que van a poder pelear antes de que termine este año tan particular por el coronavirus. Los demás chicos, como Amarilla y todo ellos, no están entrenando. También algunos han dejado de entrenar, porque diferentes situaciones, el económico también, y entonces dejaron de venir al gimnasio".

A cerca de como volvieron a los entrenamientos los boxeadores manifestó que "tengo muchachos que han vuelto a entrenar hasta con 7 kilos de peso más que cuando dejaron de entrenar. La cuarentena obviamente que influyó en contra del boxeador y el deportista, sobre todo físicamente. Acá siempre nos movemos con unos veinte amateurs que van saliendo al campo profesional. En el amateur son todos pibes nuevos, el último amateur con proyección a profesional es de Entre Ríos y no ha podido venir a entrenar que es Gianluca Olmedo, que es subcampeón argentino, y al Gringo Aquino, que pasaban a profesionales, estaban haciendo los papeles, y con todo esto del coronavirus se complicó todo. Siempre trabajamos en el gimnasio para sacar algún muchacho con condiciones para profesional".

28102020 f3 nota boxeo olimboxing osvaldo y boxeadorees (1).JPG El Torero Nahuel Retamoso de barrio Pompeya tiene muchos combates en el campo del boxeo profesional. UNO Santa Fe

Consideraciones al borde del ring

"Para la vuelta al entrenamiento y la apertura del gimnasio tenemos que cumplir con el protocolo que le exigen a todo el mundo. Tenemos que tener todo en condiciones desde el punto de vista sanitario, que es tener el alcohol en gel, el ingreso en el cual se mide la temperatura, se anota el ingreso al gimnasio de cada boxeador, y también la declaración jurada de cada deportista. El formato de entrenamiento es algo más acotado, ya que el guanteo lo tenemos un poco más limitado. Hasta no tener fecha cierta de pelea no vamos a hacer nada de acercamiento, pero lo que hacemos ahora es respetando primordialmente el distanciamiento" sostuvo el profesor Salami sobre este modo diferente de entrenar a un boxeador.

En cuanto a cómo va a influir en el deportista y en el boxeador el parate, el destacado entrenador de boxeadores santafesinos, comentó que "creo que si antes de fines de año se pueden realizar algunos combates dentro de todo se puede manejar. Cuando un boxeador va a pelear va a necesitar lo que hizo siempre, va a tener que hacer guanteo con otro que no tenga inconvenientes, como es lo que están haciendo en otros países".

28102020 f4 nota boxeo olimboxing osvaldo y boxeadorees.JPG El Chino Mariano Retamoso de Chaco Chico ganó su primera pelea profesional en Recreo y va por su segunda presentación. UNO Santa Fe

Dos profesionales que vienen en crecimiento

"La cuarentena la pasamos bastante complicados, fue muy duro, para los que estamos entrenando permanente se hizo difícil. En mi caso estaba a una semana de hacer la segunda pelea profesional cuando se paró todo, y fue realmente muy feo. El año pasado había debutado en el festival en Recreo, gané mi primera pelea profesional por knock out al chaqueño Risso Patrón" le dijo el Chino Farías a UNO Santa Fe, en un break de su entrenamiento.

El representante de Chaco Chico, Mariano Farías, comentó que "fue una pelea dura, hasta que me pude soltar, cuando logré hacerlo gané confianza y empezaron a entrar las manos, que fue lo que me permitió el triunfo. Eso me da mucha confianza para seguir entrenando y esperar la próxima pelea. Este tiempo sin entrenar fue duro, pero igualmente traté de moverme en mi casa, tenía la bolsa, Osvaldo me dio algunos elementos del gimnasio y de ese modo me pude mantener".

28102020 f5 nota boxeo olimboxing osvaldo y boxeadorees (1).JPG Osvaldo Salami, director de Olimboxing, ha entrenado a otros profesionales como Mariano Ocampo, Arzugaray y Aquino. UNO Santa Fe

Por su parte, Nahuel Retamoso, quien ya tiene varias peleas en el campo profesional, destacó que "estamos tratando de volver de a poco a ponernos en forma, la cuarentena se hizo complicada, pero gracias al apoyo de mi familia, mis amigos y acá junto a Osvaldo Salami y Walter Zóccola, todo ha ido mejorando y pensando en lo que se viene. A pesar de no poder hacer mucho durante varios meses, había que dedicarse a la familia y cuidarla porque son el apoyo de uno".

El boxeador nacido en barrio Pompeya, más conocido como el Torero Retamoso, explicó que "todavía no sabemos a ciencia cierta como vamos a seguir esta temporada, creo que podremos combatir antes de fin de año, y es algo que todos queremos. Lo cual el entrenamiento lo vamos realizando de a poco, arrancamos a entrenar hace unas semanas, y el objetivo es llegar bien a punto para dar pelea más tirando a fines de año. Se perdió mucho en el parate, desde el estado físico, el ritmo y la vista, todo en realidad. Pero ahora estamos trabajando para volver bien entrenado, algo que Osvaldo siempre logra conseguir".