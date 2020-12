Boxeo: Quedó inaugurado un gimnasio social

"Este gimnasio tiene como destinatario los chicos que vienen del mismo lugar que yo. En este momento puedo y quiero ayudarlos. Los muchachos que vengan, les vamos a dar de comer después del entrenamiento, aunque les vamos a exigir la libreta de la escuela con las materias aprobadas y sino, le vamos a dar apoyo escolar" comenzó señalando Alejandra Oliveras.

La boxeadora inauguró junto a la cocinera porteña Maru Botana un gimnasio en el corazón de barrio Alfonso sobre lo que detalló que "los pupilos de la locomotora tienen que estudiar, van a comer lo que como yo; proteínas, vitaminas, arroz, pollo, verduras, para que estén fuertes. Y se van a tener que bañar, le vamos a enseñar que la higienice es lo más importante. Estamos salvando vidas, porque estos chicos no tienen la culpa de haber nacido en la pobreza".

image.png Alejandra Oliveras se mostró altamente agradecida por la inauguración de su gimnasio social el cual se encuentra en barrio Alfonso.

"No tienen la culpa el nene o una nena, el asesino más feroz alguna vez fue un chico o chica que no tuvieron educación y crecieron en medio de un ambiente que no es el ideal. Por eso a los niños los tenemos que educar, los tenemos que formar, porque son el futuro de nuestra sociedad. Cuando nosotros ya estemos grandes, los niños son los hombres del futuro, y queremos que sean grandes personas" expresó Locomotora Olivera en medio de un gimnasio que quedó formalmente inaugurado.

También destacó que "a este gesto de solidaridad ellos se dan cuenta. Por eso digo que Maru Botana sos una genia, son una reina, son un ángel, y te amamos en Santa Fe. Quiero decir que Maru se hizo 500 kilómetros en su camioneta para estar con nosotros, y se vuelve para estar en su casa. Pero esto que ha hecho nos viene muy bien. Hicimos unos 500 panes dulces para venderlos y comprar materiales para el gimnasio".

image.png Maru Botana enseñó a cocinar panes dulces para vender y poder completar el gimnasio que se encuentra en Roque Sáenz Peña 1753.

El gimnasio que se encuentra en Roque Sáenz Peña 1753 de nuestra capital y sobre este lugar Alejandra contó que "el gimnasio social está en barrio Alfonso, es un galpón que hace un año venimos remodelando, se han hecho muchos trabajos, pero por suerte lo podemos inaugurar. Falta mucho, pero con trabajo y esfuerzo lo vamos a completar con todo lo que nos falta. Quiero agradecer a las empresas santafesinas que nos ayudaron para lograr este gran avance".

El flamante gimnasio es una idea de Locomotora pero ella inmediatamente aclaró que "esto no lo hice sola, recibí el apoyo de mucha gente, no se si me alcanza el tiempo para agradecer a todos los que nos dieron una mano. Tanto cariño y tanto amor, cada granito de arena fue fundamental para que podamos tener el gimnasio. Está en un pasillo, está hermoso y lo vamos a disfrutar con los chicos y las chicas que vengan".