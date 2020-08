Braian Álvarez dejó Unión para jugar en Agropecuario

Agropecuario Argentino incorporó tres futbolistas más. Dos vienen de Estudiantes de La Plata: Mauricio Rosales, lateral de 28 años, y Juan Ignacio Díaz, defensor de 22 años. El otro, Braian Álvarez, que tras terminar su contrato en Unión el pasado 30 de junio llegó rápidamente a un acuerdo para bajar una categoría y militar en la Primera Nacional.

Al culminar su estadía en Santa Fe, donde no se podía gestionar un segundo préstamo, debía regresar a Racing, dueño de su pase, que no lo iba a tener en cuenta. Sabiendo cómo era el escenario, no demoró demasiado en aceptar esta propuesta en uno de los equipos más importantes de la categoría como Agropecuario.

Será su segunda experiencia en este sentido, ya que antes de jugar en Unión estuvo en Ferro. "Braian Alvarez, 22 años, 1,71 m, Lateral Izquierdo, con paso por Racing, Ferro y Unión de Santa fe se suma a nuestro sueño que se llama PRIMERA DIVISIÓN", publicó el club en sus redes sociales.