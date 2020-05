El efímero paso del colombiano Breyner Bonilla dejó como dato saliente una infracción más que solidas actuaciones. En este caso, un patadón a Facundo Bertoglio en 2010, cuando Boca sucumbió ante Colón por 3-0. Justo el volante, que actualmente está en Aldosivi, fue la figura al marcador dos goles (el otro fue de Esteban Fuertes). Desde ya, el cafetero fue expulsado.

La violencia de la falta fue tal que todo Colón se le fue encima. Incluso Iván Moreno y Fabianesi lo pecheó enojado por su accionar, que rozó lo desleal. Poco más se supo después de Breyner Bonilla, que terminó yéndose de Boca sin pena ni gloria. Lo desagradable del caso es que, pese al paso del tiempo, lo que más le duele al jugador, de ahora 33 años, es por lo que lo reconocen.

image.png Breyner Bonilla sobre la patada a Facundo Bertoglio en Colón: "Creo que toco la pelota y cuando lo hago le rebota a él y sale disparada"

"Que me recuerden por una patada no es tan gratificante y que me enorgullezca. Que me diga «que buena patada» o cosas así me da risa, pero no me enorgullece", recalcó a Olé el futbolista hoy en Orense de Ecuador.

Colón 3-0 Boca Torneo Clausura 2010

Pero su reflexión por aquel partido del 8 de abril de 2010 con Boca fue más allá: "No fue con intención, es mi manera de ir siempre. Capaz por la velocidad con la que iba y la que venía él se ve como violenta, pero no creo que haya sido tan así, fue más lo que se exageró. Incluso creo que toco la pelota y cuando lo hago le rebota a él y sale disparada. Se ve violenta porque fue rápida y en el aire".

"Me dio rabia cuando en los medios decían que tenía que ser cárcel y lo que se decía porque no fue con ningún tipo de intención de ir a lastimar al jugador rival. Siempre he sido fuerte y vehemente, incluso a Nico Gaitán muchas veces le pegaba patadas sin querer. Es mi condición: soy fuerte y siempre iba como si fuese la última pelota. Hicieron de ese momento de algo que no era. Mis compañeros bromeaban, me decían «mínimo cinco años de cárcel», «te tienen que dar 20 fechas». Lo hacían para reírse conmigo, hacerlo más ameno, pero a mí me molestaba. Hacía como si no, pero en realidad sí", concluyó.