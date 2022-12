Brian Fernández empezó a entrenar con su nuevo club en Chile

Desde la pandemia a la actualidad, su apellido estuvo más veces involucrados en cuestiones extradeportivas con las adicciones que le ganaron la batalla. Ahora se le presenta una nueva oportunidad en un fútbol donde vistió en 2018 la camiseta de Unión La Calera (11 goles en 12 partidos).

BrianFernández.jpeg

"Hoy me toca llevar esta remera y daré lo mejor de mí para llevarla lo más alto que pueda. Tengo que agradecer esta posibilidad que me da la vida, el fútbol y este club. Vuelvo a ese estadio que me dio tanto con otra camiseta, pero con el mismo propósito que es llenar de alegría a la gente, a mi familia y ser feliz yo. Gracias y voy por todo como siempre"; posteó Fernández en sus redes sociales.

San Luis Quillota marcha en Primera B y recientemente produjo un fichaje estrella al sumar a Humberto Suazo junto a Mathías Vidangossy, Néstor Moiraghi, Nicolás Avellaneda, Juan Araya, Juan Méndez, Douglas Estay, Jorge Peña y Federico Pereyra.