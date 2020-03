Bruno Pittón y un conmovedor mensaje por el coronavirus

No hay dudas que Bruno Pittón fue una de las pocas incorporaciones que aprobaron desde que arribaron a San Lorenzo proveniente de Unión. Desde que arribó en junio del año pasado, el lateral izquierdo se adueñó del puesto, entre otras cuestiones, por sus goles. De hecho, terminó siendo el máximo artillero de la Superliga, con siete tantos. El lateral, al igual que todos los jugadores del fútbol argentino, también se encuentran afectados a la cuarentena por el coronvirus.

Sin embargo, como todo el mundo vive una situación inédita, el santafesino de 26 años se tomó el tiempo para reflexionar y dejarlo plasmado en las redes. Porque teniendo en cuenta los estragos que está causando la pandemia del coronavirus, escribió un sentido mensaje que invita a pensar. “¿Y si se termina?”, arranca el jugador del Ciclón.

Embed

El escrito

Y SI SE TERMINA?

En esta paranoia en la que vivimos, se nos presenta la incertidumbre de no saber que pasará. Y sí, nunca antes nos habíamos detenenido a pensarlo.

La sociedad nos llevó a estar siempre en movimiento, a tener la cabeza ocupada, a no disponer de un momento para reflexionar o simplemente encontrarnos con uno mismo. Hoy tenemos todo el tiempo del mundo... y eso nos asusta.

Nos asusta el hecho de mirar el espejo y no ver a la persona que queremos. De darnos cuenta, que si este virus termina con la humanidad, no vivimos lo suficiente, no reímos lo suficiente, no amamos lo suficiente. Que desperdiciamos mucho tiempo en un trabajo que no nos gusta, con gente que no toleramos y en lugares donde no queremos estar. Que no fuimos en busca de nuestros sueños, no nos la jugamos por esa persona que queriamos y que vivimos contenidos por el miedo al qué dirán.

Bruno Pittón 1 Bruno Pittón surgió futbolísticamente de Unión y hoy se encuentra en San Lorenzo.

Que no intentamos ser felices.

Todo eso nos aterra.

Entonces escapamos a la tv, las redes o cualquier cosa que nos mantenga ocupados para no enfrentarnos con la realidad. Esa realidad que, por mas que intentemos perderla de vista nos acecha, alimentándose del encierro que nos exige el mundo para controlar esta pandemia. Enfermedad de mierda que, paradójicamente, nos quiere llevar a nuestros viejos, los que no necesitaban de la tv, las redes, o las nuevas tecnologías para vivir.

Por suerte, (y por toda la gente que está trabajando de manera incansable) quiero contarles que el mundo no se va a terminar pero nos está avisando algo.

Nos dice que estamos a tiempo de VIVIR.

Aprovechemos esa posibilidad, que no todos la tienen.