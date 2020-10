image.png Jorge Bruzzone es actualmente miembro del Concejo Directivo de la Unión Argentina de Rugby.

Jorge Bruzzone, integrante del concejo directivo de la Unión Argentina de Rugby, comentó que "a partir de ahí quedé enganchado, y el problema de la FUAR era su falta de poder divulgar lo que es y hacer socios. Se les ocurrió designar referentes locales y empezaron. El objetivo que tenemos es difundir todo lo que es la FUAR, en todos los clubes de Santa Fe, y hacer socios. Básicamente que la gente entienda la importancia de sumarse, y de ver cuál es la forma y que vea lo que se hace. Es darle visibilidad a una entidad que estaba media planchada".

Ante la consulta de que es lo que hace la FUAR, Jorge Bruzzone, expresidente de la Unión Santafesina de Rugby explicó que "la FUAR tiene 31 lesionados, de lo que en Argentina se llama gravísimos, que no le decimos catastróficos, porque lo diferenciamos de un accidente serio, ejemplo te cortarte los ligamentos, y afecta al jugador, pero en el caso de que un jugador quede hemipléjico o cuadripléjico, afecta al jugador, a su familia, al club, a la unión y a sus amigos. Por eso es una catástrofe social".

Más consideraciones sobre la FUAR

En el mismo sentido Jorge Bruzzone agregó que "la FUAR les brinda asistencia económica a esos 31 jugadores, entre los cuales está Nacho Spontón, pero además tiene que intervenir en otras acciones. Vos te vas de tu casa con el bolso, y querés volver a tu casa en las mismas condiciones. Y hay veces que no volvés y terminás en un hospital. Cuando regresás a tu casa no lo hacés con el bolso, ni el domingo a comer con tu mamá, sino que lo hacés en una silla de ruedas. Entonces hay que adaptar la casa, el auto, elementos informáticos para hablarle a la computadora porque no podés mover los dedos, asistencia económica, que es lo que hace la FUAR a estos chicos".

image.png Destacó que la FUAR asiste a 31 jugadores que han sufrido lesiones más que complicadas.

"La FUAR administra el fondo solidario para todas las lesiones no tan graves, como ligamentos, rodillas, hombros, las más normales, que sino tenés obra social o no tenés una prepaga, estás complicado. Entonces aparece la FUAR y te tranquiliza. Nosotros en la modalidad de reembolso te da el dinero. La gente siente el respaldo, porque encima se mejoró mucho la velocidad en la aparición del dinero. Se busca el bienestar del jugador en una situación como las que describimos" explicó Jorge Bruzzone, el exentrenador del seleccionado mayor de la Unión Santafesina de Rugby.

Jorge Bruzzone, referente de la FUAR en el ámbito de la USR, contó que "la elección de los referentes surgió un poco en mi caso por Horacio, en el caso de Emiliano Dalla Fontana, en una reunión, Alejo Fradua, que es referente de Rosario, le dijo sumate y se sumó. A Ángel Gorla por su vinculación y amistad con Julio Brolese de La Plata, y así se fue haciendo una cadena muy grande. En el país debemos ser en la actualidad unos sesenta o setenta referentes laburando para la FUAR".

Jorge Bruzzone explicó que "ya mantuvimos una reunión con la comisión directiva completa del CRAR de Rafaela, jugadores y capitanes, y les encantó. Tuvimos una segunda reunión muy productiva con la gente del CRAI. Cada referente va armando una, la de CRAR la armó Nacho Spontón, que los ayuda, porque tiene mucha relación por lo que le pasó. Se hizo la Santa Fe Rugby con Angelito Gorla a la cabeza, el 14 será Universitario, el 21 estaremos en La Salle, y después vendrá Querandí, Cha Roga, y se va haciendo una tarea de evangelizar".

La actualidad del rugby nacional

Jorge Bruzzone, es referencia ineludible para hablar de otros aspectos del rugby argentino, ya que forma parte de la UAR, y además de su club que es Universitario de Santa Fe. "Con este tema de la pandemia yo te diría que en este 2020 no vamos a tener competencia de nada. En un principio pensamos en algo local, pero hoy ya no. El último torneo que queda vivo, pero que pronto lo vamos a dar de baja a nivel UAR es el Seven de la República. Esa no competencia, y estos dos momentos, de vuelta al club y vuelta a parar hizo que se incrementara lo que habíamos perdido".

El exentrenador del plantel superior de Universitario sostuvo que "veo un gran cúmulo de jugadores que no encuentran motivación, entrenadores, que están también complicados. Sumado a ello los problemas económicos que pueden llegar a tener en su vida privada. A ello hay que sumarle la realidad complicada de los clubes, en cuanto a los ingresos, que los están poniendo en una situación compleja. La UAR particularmente, tenemos que generar algún rugby que genere motivación. Algo sin contacto, seven, tag rugby, buscarle la vuelta, porque ya hasta el zoom y las capacitaciones han agotado al jugador. Hay que apelar a la creatividad y a la imaginación y tirar ideas para lo que venga".

image.png Admitió que no habrá ningún tipo de competencia en lo que queda de la actual temporada.

Jorge Bruzzone, exdirigente de Universitario, y actual director deportivo, comentó que "respecto a 2021, te diría que hay un proceso que la UAR en cualquier momento dará a conocer cuando lo tenga listo, que es un proceso 2021-2023 ó 2024, en donde 2021 es transición. Tenemos vacuna, volvemos al club a entrenar, con competencia local. Supongamos que junio o julio podamos jugar un Regional del Litoral, veamos cómo. Domina la incertidumbre, pero se está trabajando para ver cómo se implementa".

También destacó Jorge Bruzzone, que integra la comisión de competencias de la UAR, que "competencias a nivel nacional veo poco o nada, se va a hacer foco en la actividad local, con los torneos Regionales. Y si queda algún espacio para algún Interior o un Nacional de Clubes reducido lo haremos. Creemos que mucho más no se va a poder hacer. Mañana tenemos la vacuna, nos vacunamos en enero, y esto se invierte. O tenemos un rebrote y todos de vuelta adentro. Por eso domina el tema de la incertidumbre".

En relación al tema Pumas y Jaguares, y el éxodo que se produjo, Jorge Bruzzone sostuvo que "lo vimos con mucha preocupación, la mayor cantidad de ingresos era Jaguares, hoy no tiene competencia. Gracias a Dios, Los Pumas si con el este Rugby Championship en Australia. La competencia del equipo de Jaguares, por ahora está radicada en lo que será este Cuatro Naciones. Hay que aprovecharlo, pero lógicamente que no es lo mismo que jugar Súper Rugby. Estamos esperando a los dirigentes de más alto rango de la UAR, negociar con los altos directivos del Súper Rugby, el lugar donde vamos a poder jugar".

Bruzzone señaló que "al parecer Nueva Zelanda y Australia lo tienen solucionado, Sudáfrica está indeciso, Europa lo tienta. Pero son negociaciones que están complicadas. Recostarnos con Sudamérica o Norteamérica es una opción, o regenerar el viejo proyecto de Pampas XV para ir a jugar una Currie Cup o lo que sea, son todas opciones. Y tratar de recuperar los ingresos de la UAR, que el año que viene van a ser menores, ya que esos ingresos se vuelcan en el rugby amateur. El rugby amateur se ve golpeado, porque el rugby profesional no genera recursos. El 2022 esperamos normalizar, y el 2023 crecer".