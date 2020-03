Burdisso le pegó a Agremiados: "Nunca me sentí representado"

En pleno parate por el coronavirus, Guillermo Burdisso habló sobre su situación personal, analizó el contexto actual y también fue muy crítico con los manejos de Futbolistas Argentinos Agremiados, entre otros temas.

"Cuando tuve el problema del corazón, nunca me llamaron. Nunca me sentí representado por Agremiados, Primero quizás porque estaba en Central y en Rosario parece que no sos de Argentina. Hay decisiones que no las avalo", dijo el defensor de Lanús en diálogo con Radio Mitre.

Y agregó: "Nunca se propuso resignar dinero para ayudar a los jugadores del Ascenso, nunca se puso en la mesa para debatir. Tenemos que tratar de buscar una solución. Nunca vino Agremiados ni la AFA a hablar de esto y me gustaría que a ellos se le dé prioridad".

Con respecto a su estado actual, Burdisso manifestó: "No soy paciente de riesgo. Por suerte fue algo pasajero que no era algo peligroso y hoy estoy lejos de ser un paciente de riesgo".

Por otra parte, el zaguero de 31 años opinó sobre el trabajo de su hermano Nicolás en Boca. "No quedó dolido por la salida de Boca. Nicolás hace cada cosa con fundamentos. Eso hizo que durmiera con la conciencia tranquila de que dio todo desde su lugar para que a Boca le vaya mejor. Yo creo que el trabajo de él fue más que correcto”.