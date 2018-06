Burruchaga: "El primer partido es el más difícil, más que la final"

Directo desde Rusia y en plena concentración argentina, Jorge Burruchaga habló en exclusiva con TyC Sports sobre la actualidad del equipo. A sólo tres días del debut con Islandia, el manager de la Selección Argentina aseguró ver bien al equipo argentino aunque expresó: "todavía se tienen que afirmar".





De todas maneras, Burru no anduvo con vueltas a la hora de ponderar el encuentro del sábado: "El primer partido es el más difícil de todos, hasta más que la final. El primero te da la posibilidad, la confianza, la seguridad, eso de que encontraste el equipo que nos anda faltando. Y contrariamente te puede llenar de dudas".





Consultado por los candidatos, Jorge no dudó y se subió al barco de los favoritos. Sin esquivar la pregunta, se mostró confiado por la actuación local y se impuso entre los mejores: "Sabemos que somos candidatos, que tenemos al mejor del mundo", expresó. Incluso, puso a la Selección dentro del podio, acompañada por Brasil y Alemania.





Respecto a su relación con Sampaoli, Burruchaga se mostró distante. Si bien hizo énfasis en "las charlas de fútbol", reconoció que no aconseja al técnico sobre las decisiones. "Jorge es abierto, a veces me pregunta y me lleva a que le pueda hablar. Pero de ninguna manera voy a decirle que haga esto o lo otro porque no es lo que tengo que hacer".





Campeón en el '86 y subcampeón en el '90, Burruchaga dio su opinión en relación a los planteles de los que formó parte. Sorprendido por la gran presencia de celulares y constante dependencia del celular, Burru confesó: "Bilardo no hubiera permitido los celulares en algunos horarios".





Previo al cierre, ratificó su implicancia con el grupo, y si bien entiende que "cada uno lo vive a su manera", permitió entrever que el último capítulo se desprende como una división aparte: "A la final llegás con un ánimo del cielo".