Como le ha sucedido a todas las instituciones deportivas, Los Canarios sufre las complicaciones del parate de la actividad. Ubicado en Berutti al 6500, unas diez cuadras al oeste de avenida Blas Parera, este club de barrio sigue apostando a crecer en el medio de un contexto complicado. Los Canarios están jugando en Liga Santafesina de Fútbol en el año 2013. La dirigente Pato Cabrera es la primera presidente de la institución, cargo en el que está desde el 2012. Antes el elenco amarillo jugaba en la Liga Barrrial de Santo Tomé, y luego se pasó a Liga Santafesina que fue muy importante.

"Es un momento difícil para nosotros ya que somos un club de barrio. La situación es complicada porque no hay ningún tipo de ingreso. Los recursos se consiguen con los partidos, el buffet, y al no tener nada de eso es complicado. La cuota es mínima y no hay ingresos de ese lado porque los chicos no están practicando y no se les puede cobrar nada", le dijo a Patricia Cabrera a UNO Santa Fe.

Cabrera, presidente del Club Los Canarios, remarcó que "en el momento cuando se paró todo por el asunto de la pandemia, tenemos un grupo de whatsapp con los técnicos, se habla y ellos son los que informan a los chicos. Se les hace un seguimiento a los jugadores de como están ellos y sus familias, porque son gente humilde, trabajan el día a día, muchos son albañiles, y ante esta situación tampoco lo están pasando bien".

image.png Pato Cabrera, la presidente de Los Canarios, se refirió al regreso a las prácticas del club.

"El parate en el club nos agarró justo cuando estábamos por comenzar el torneo. El torneo daba comienzo el 14 de marzo, pero bueno vino todo este tema del coronavirus y la Liga Santafesina de Fútbol suspendió todo y además se produjo el cierre de las entidades deportivas. Estábamos todos preparados, todos ansiosos, y se frenó todo", destacó Pato Cabrera, la dirigente de Los Canarios quien en mayo pasado cumplió 36 años de vida.

Pato Cabrera se refirió al cambio en la conducción técnica al señalar que "se hizo un cambio de cuerpo técnico, ya que Walter Mamani reemplazó a Esteban Quiroz a quien le estamos muy agradecido. El club cuenta con preparadores físicos, todas las categorías se estaban preparando muy bien y justo nos agarró este tema de la pandemia, sobre todo porque se había hecho un muy buen trabajo de pretemporada".

Cabrera agregó que "la llegada de Mamani fue una gran determinación, ya que es un técnico muy reconocido y su aporte fue clave, porque venir a una institución de barrio como la nuestra fue toda una experiencia nueva. A ello hay que agregarle que fue todo nuevo para él el trabajar con chicos de barrio. Por lo tanto le estamos muy agradecidos, tuvo una predisposición excelente, y el trabajo que había hecho nos gustó mucho. Lamentablemente se paró todo y no pudimos jugar".

Más consideraciones

A cerca de cómo está Los Canarios institucionalmente, su presidenta Pato Cabrera sostuvo que "el club por ahora está bien, no te voy a decir que estamos muy bien ni mal, pero lo estamos logrando llevar bien. Hemos podido hacer obras, como por ejemplo en el salón principal, y la ayuda clave de Mario Cano quien ha hecho y viene haciendo un gran aporte al club. Apostamos ahora a cerrar todo el frente del predio, mejorar la entrada de las canchas, para que los chicos puedan entrenar y no sea en la principal".

"La intención es tenerla y presentarla en buenas condiciones, porque han venido y la cancha principal de los Canarios no estaba mucho en condiciones, pero se está trabajando, siempre buscando mejorar, crecer y no bajar nunca los brazos a pesar de las dificultades que todo club deportivo tiene, sobre todo los que estamos ubicados en los barrios, ya que cumplimos un doble rol, el social y el deportivo", destacó Cabrera, la dirigente de la entidad del norte de nuestra capital.

image.png 36 años de vida cumplió en mayo pasado Los Canarios que cumple un rol social importante.

"La cuarentena no impidió que se siga trabajando en el club, en la cancha, tenemos el canchero que nos da una mano muy grande. Todos los días está acá, vienen varias veces al día, riegan para que el césped esté en condiciones, y se aporta mucho para tratar de mantenerlo", explicó Pato Cabrera, la presidente de la entidad ubicada en Berutti al 6500 de la capital provincial.

En relación a una posible vuelta de la actividad, Cabrera expresó que "lo que se rumorea es que podría darse en agosto. No hay nada oficial todavía, porque hasta que no arranque la actividad profesional en AFA no creo que se vuelva. Nosotros dependemos mucho de lo que vaya a pasar a nivel profesional, la Liga Santafesina nos indicaron que para agosto podrían volver con un protocolo los entrenamientos".

"No podemos hablar mucho de objetivo si es que se produce la vuelta de la actividad, porque no sabemos que tipo de torneo se va a jugar. Ya para empezar una competencia como todos los años lo veo muy complicado. Si es en agosto-septiembre como se habla quedan muy pocos meses y ya estamos terminando el año. Con lo cual calculo que habrá que hacer pretemporada de nuevo, tendremos que arrancar de cero, ya que fueron muchos los meses que los chicos estuvieron parados. No se con que torneo nos vamos a encontrar", finalizó señalando la presidente del Club Los Canarios.