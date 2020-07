Cahn habló con los dirigentes de AFA y les pidió ser cautos

Los dirigentes de AFA se reunieron esta tarde vía Zoom con el infectólogo Pedro Cahn, asesor del gobierno para afrontar la pandemia del coronavirus. El motivo de la reunión estuvo dado en los pasos a seguir en el plan para que los planteles puedan regresar a los entrenamientos.

En principio, la fecha de vuelta a las prácticas se fijará después la reunión de Claudio Tapia, presidente de la AFA, con Ginés González García, Ministro de Salud en la próxima semana. En ese cónclave se resolverá si los cinco equipos que juegan Copa Libertadores (Boca, River, Racing, Defensa y Justicia y Tigre) pueden ser habilitados para entrenar desde el 3 de agosto.

"Nos aconsejó tener en cuenta el olfato en los exámenes médicos y desaconsejó las concentraciones", explicó Donato Villani, jefe del Departamento Médico de AFA, en diálogo con Sportia. Y agregó: "Hablamos de la cuestión práctica, entrenamientos. Cahn desaconsejó las concentraciones. Él habló de cápsulas. Queremos no exceder las ocho personas por práctica".

El infectólogo Cahn les habló a los dirigentes de los protocolos, dio recomendaciones y mencionó la necesidad de planes de contingencia para cada situación. Les dijo que los grupos de seis jugadores no deben mezclarse en las primeras fases de entrenamientos, ir cambiados y retirarse sin bañarse a sus casas.

"Si aparece algún chico con síntomas o con test positivo, tiene que ser aislado y hacer la trazabilidad del grupo. Es muy importante el tema del grupo", afirmó Villani.

No habrá modificaciones en la fecha que ayer hizo oficial Conmebol para la reanudación de la Libertadores. River hoy no solicitó comenzar antes los entrenamientos por jugar la Copa. Todo se define o no entre Ginés y Tapia la semana próxima.

¿Y los testeos? "Todo parece indicar que los test los va a pagar la AFA. La cantidad de los testeos se aclaró que son 72 hs antes de empezar, será una vez por semana", dijo el jefe del Departamento Médico de AFA.

"Algunas sugerencias que hemos hecho es que los jugadores vayan cambiados, que no usen los vestuarios del club, una serie de medidas de control para verificar la salud de los jugadores, técnicos, kinesiólogos, médicos y demás. Analizamos distintas variantes en ese sentido. Veo una buena voluntad por parte de los presidentes para encontrar soluciones", afirmó Pedro Cahn en Sportia.

"Al principio, como en los entrenamientos no van a hacer fútbol, sí hablamos de armar burbujas de a seis jugadores, que sean los mismos que estén juntos, que no deberían mezclarse con otras burbujas, ni mezclarse afuera", agregó el infectólogo.

Cahn les explico a los dirigentes que consultaron por los viajes de copa que, salvo que cuentan con una excepción gubernamental, deberán cumplir con los 14 días correspondientes de cuarentena. Algo que sería imposible por la cercanía entre los partidos. Por ejemplo, River juega en Brasil, vuelve y a los cinco días debe viajar a Perú. Ese tema también se tocará en la reunión entre el mandatario de AFA y el Ministro de Salud.

"Yo les dije que, por el momento, las fronteras del país están cerradas, que la apertura o no de fronteras será de acuerdo a lo que recomiende el Ministerio de Salud. Si viajan, tendrán que hacer 14 días de cuarentena al regreso. De la misma manera, no se podría dejar entrar a equipos extranjeros tampoco, en la situación actual. Si fuera presidente de un club, no mandaría a mi plantel a jugar a Brasil. Es mi opinión, al día de hoy parece utópico pensar en viajar para jugar partidos en diferentes países", dijo Cahn.