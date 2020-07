Campazzo tiene decidido dejar el Madrid y marcharse a la NBA

Facundo Campazzo, figura del Real Madrid, tiene decidido marcharse a la NBA la próxima temporada. A sus 29 años, después de ganarlo todo en Europa, de llegar a ser el MVP de todas las competiciones nacionales al mismo tiempo y convertido en uno de los mejores bases del continente, el argentino cree que es su momento de dar el salto a la mejor liga del mundo. Minnesota y Dallas son los equipos que más interés han depositado en él.

El Madrid, según ha anunciado Onda Madrid, ya conoce las intenciones de Campazzo desde hace tiempo y lo da por perdido salvo que el jugador no pueda acometer la operación para salir del club. Los blancos le remiten a su cláusula de seis millones de euros y la exigen íntegra, aunque podrían admitir el pago fraccionado. Una posible rebaja podría hacer que se quedaran con sus derechos en Europa.

El base argentino debe sacar cuentas, pero no tiene claro cuál sería su salario en la NBA, ya que aún no se ha fijado el límite salarial, aunque probablemente sea más bajo que en las últimas temporadas debido a la bajada de ingresos por la crisis provocada por el coronavirus. Las franquicias sólo pueden abonar 750.000 dólares. El resto debería correr por parte del jugador, que asumirá un gran riesgo y necesita un gran contrato para no jugar el primer año gratis en la NBA.

Campazzo.jpg Facundo Campazzo le comunicó al Real Madrid su decisión de pasar a la NBA. Twitter

La marcha de Campazzo, no por esperada, deja de ser un serio contratiempo para el Madrid, que lleva dos temporadas buscando un base de primer nivel tratando de ponerse la venda antes de la herida que podía provocar el adiós del argentino. Llegó Nico Laprovittola, MVP de la Liga Endesa, pero no cumplió con las expectativas. Tenía un pie fuera del equipo pero, aunque tiene un acuerdo con el Panathinaikos si rescinde su contrato con los blancos, ahora podría quedarse si no se consigue un recambio de mayor nivel.

Por eso el Madrid sigue atento al mercado y, con el dinero que deje Campazzo, podría empezar alguna operación de gran peso para hacerse con un base de nivel. Kostas Sloukas acaba de comprometerse con el Olympiacos y el interés de hace meses en Shane Larkin y Scottie Wilbekin no cuajó por la dificultad de sacarles del Anadolu Efes y el Maccabi, respectivamente.