Campus de perfeccionamiento de waterpolo en Regatas

Este fin de semana se desarrolló en la pileta del club Regatas de Santa Fe una serie de entrenamientos intensivos de waterpolo para jugadores Primera División, Sub 17 y Sub 19; estos últimos se preparan para afrontar el mes próximo el torneo argentino. Es así como este campus le dio el plus necesario para ir en busca de un nuevo salto de calidad y generar un progreso mayor, sabiendo que por delante se vendrá un calendario muy exigente.