Canapino y Pernía fueron los ganadores en Santa Fe

Casi 120.000 personas en los cuatro días que duró la actividad en el Callejero de Santa Fe es realmente para destacar. Fue una edición especial, muy particular, desde la situación que un santafesino como Manuel Luque estuvo en pista, pasando por la desapacible noche de sábado, y un domingo brillante, más no se puede pedir.





El espectáculo que brindó el Súper TC2000 en nuestra capital fue altamente positivo. La noche santafesina mostró a Leonel Pernía consagrarse por tercera vez en la carrera que todos quieren ganar (sumado un cuarto triunfo en la edición diurna). El piloto de la escuadra Renault Sport cruzó la bandera a cuadros escoltado por su coequiper Facundo Ardusso, quien precedió en pista a Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing Argentina ).





"Era una carrera difícil y la sacamos adelante entre los pilotos y la organización. Es lindo correr así, con compañeros que sabemos vamos al límite, pero trabajando limpio, sabía que podía pasarlo a Canapino pero no pero iba a ser limpio", señaló el piloto tandilense. Agregó que "Es una de las carreras que más me gusta y es un orgullo ganarla. La gente demostró la pasión por el automovilismo y este premio de la carrera es para ellos".





En la competencia desarrollada el domingo al mediodía, el arrecifeño Agustín Canapino , tuvo su premio llevando al Chevrolet Cruze al lugar más alto del podio en las calles de Santa Fe. Facundo Chapur (Citroën Total Racing Súper TC20000 Team) y Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing Argentina) completaron el podio.





3918 f2 testimonios.jpg







"Fue una buena carrera. Pudimos sortear todos los obstáculos y mantenernos adelante en todo momento. El auto respondió bien en todo momento y pudimos dominar toda la competencia. Siempre traté de neutralizar para que no me ataquen en los relanzamientos", señaló el ganador de la prueba del domingo. El integrante del equipo Chevrolet YPF resaltó que "No me voy contento porque el balance del fin de semana es negativo. Los puntos que perdimos ayer nos complican porque se nos acercan los rivales. Con este triunfo nos recuperamos un poco".





El cordobés Facundo Chapur, segundo el domingo, y que tuvo que abandonar el sábado a la noche, por un fuerte golpe en el paredón en la curva de ingreso al puerto, comentó que "vinimos por la revancha, hicimos un gran trabajo. Los mecánicos arreglaron un auto que estaba destruido en muy poco tiempo. Me enorgullece contar con un grupo de gente que da todo. Le entrego y me entregan, es un trabajo mutuo y gracias a Dios estamos en sintonía".





Por su parte, Matías Rossi, tercero el domingo y en la noche del sábado, sostuvo que "el tercer puesto del domingo es muy bueno y haber subido dos veces al podio en esta edición del Callejero de Santa Fe me deja un saldo positivo. Hemos descontado puntos en el campeonato y seguimos firmes en esta disputa a base de regularidad y podios. Aún queda mucho camino por delante en esta temporada y seguiremos concentrados junto al equipo Toyota Gazoo Racing Argentina para sumar cada punto que sea posible y no resignar nada en la disputa por el campeonato 2018 del Súper TC2000".





El santafesino Facundo Ardusso, quinto el domingo y segundo el sábado a la noche, contó que "tiré la caña y estamos. Pudimos tener un buen ritmo, pero tenemos que mejorar. Esperemos haber tocado fondo para sacar la cabeza ahora. No estamos firme y no nos queda otra que trabajar en un mejor nivel de cara a lo que viene. Se cambiaron muchas cosas, pero no encontramos el equilibrio que tuvimos al principio".