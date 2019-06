El seleccionado argentino de rugby Los Pumitas efectuó este mediodía el correspondiente Captain Run. Con equipo confirmado, el plantel de Menores de 20 de Argentina arribó pasado el mediodía y realizó algunos movimientos.

Bajo la atenta mirada del head coach José Pellicena y del entrenador tucumano Ricardo Lefort, los chicos argentinos trabajaron por espacio de una hora, en el campo principal Gitano. El choque ante Fiji por la segunda fecha del U20 World Rugby Championship será este sábado 8 de junio a las 13 en cancha de CRAI, cotejo para el cual las entradas están agotadas.

Tras dicha actividad, el entrenador platense Pellicena habló con los medios presentes ene l predio Gitano y manifestó que "la relevancia del partido, la verdad es la mayor, porque en un Mundial Juvenil todos los partidos son importantes. Con Gales no se nos pudo dar, hubo diferencia de pocos puntos pero creo que el equipo rindió bien, y tuvo cosas muy buenas".

Agregó que "vamos a tomar el partido con Fiji con total seriedad. Vamos a tener dos modificaciones, una en la tercera línea con el ingreso de Gómez Vara por Pérez Rachel y el otro es el de Joaquín De la Vega Mendia por Priscantelli como apertura".



El entrenador destacó la importancia de que se juegue en un club.

"No se cambió nada de lo planificado para ahora, más allá de la derrota del debut. Uno sabe que son cosas que pueden pasar, es un juego, en el cual se puede ganar, perder o empatar. Eso no cambia nuestra formar de andar, trabajar, y nuestro modo de entrenar. Con lo cual seguimos con el foco puesto en el partido de mañana con Fiji", manifestó el ex colaborador de los Jaguares.

Sobre como encontró la cancha en la que van a jugar ante los fijianos, destacó que "cuando llegué y observé la cercanía de las tribunas con la cancha me pareció algo espectacular. Es volver a lo nuestro, es volver a donde salimos todos nosotros que son los clubes. Estar cerca de la gente es muy lindo, y la verdad que CRAI está impecable".



Pellicena sigue de cerca el Captain Run realizó este mediodía en CRAI.

"De siempre CRAI ha sido un muy lindo club, ahora con todo este entorno de tribunas es espectacular, así que tenemos una alegría muy grande, por el poder jugar un Mundial Juvenil de rugby en Argentina, pero en una cancha de un club", comentó el coach de la escuadra de nuestro país.

Finalmente, sobre el furor por ver a Los Pumitas, Pellicena expresó que "me parece muy bueno que las entradas estén agotadas, porque significa que la gente se acerca a ver rugby de gran nivel. Me parece algo muy interesante, obviamente nosotros como entrenadores de chicos jóvenes nos parece muy lindo. Lo único que queda es festejar un lindo día de rugby, pero que venga mucha gente es bueno para nuestro deporte".