Candela Giordanino: "Me gustan más las aguas abiertas"

"Este tema de la cuarentena nos tomó a todos por sorpresa, sobre todo porque yo este año tenía muchas competencias. Se me venía el Mundial Juvenil de aguas abiertas en Seychelles que es una isla cercana a Madagascar. No se pudo hacer y se pasó para el año que viene" le manifestó Candela Giordanino a UNO Santa Fe.

La talentosa nadadora del Club Atlético Unión expresó que "cuando se implementó la cuarentena y el cierre de la pileta, empecé a entrenar en mi casa con lo que podíamos. En las tres primeras semanas de la pandemia por suerte pude ponerme la pelopincho en el patio de mi casa, para por lo menos tomar contacto con el agua. Después ya comenzó a hacer frío y no pude continuar de esa manera".

3112020 f2 candela giordanino natacion club atletico union.jpg En el puerto local, Candela consiguió ser la primera clasificada al Mundial de aguas abiertas. UNO Santa Fe

La subcampeona panamericana juvenil de aguas abiertas contó que "el entrenamiento siguió con la parte física, hacía todos los días en doble turno, reuniones con el grupo vía zoom, y hacía los ejercicios todos juntos. No es lo mismo, pero te mantiene la cabeza bien. Lo que más se pierde es la sensibilidad con el agua, y arrancar de nuevo me costó mucho. No te sentís bien, querés hacer los mejores tiempos como veníamos haciendo en marzo y no podés".

"La vuelta a los entrenamientos en la pileta se hacen cumpliendo los protocolos y teniendo mucho cuidado. Seguimos haciendo el doble turno por semana, más tres jornadas de gimnasio. No podemos usar los vestuarios, nos cambiamos en la pileta, cada uno con una silla, no usamos la tribuna, intentamos mantener la distancia fuera y dentro del agua también. Tengo que agradecer a Adrián y Diego, son unos genios, porque sin el apoyo de ellos no estaría a donde estoy ahora" resaltó Giordanino, quien en el Sudamericano de Chile consiguió quedarse con el primer puesto en los 5 kilómetros con relevos.

También la calificada nadadora santafesina comentó que "Tanto Adrián como Diego son divertidos, porque a veces nos reimos, y a veces nos ponemos serios. Son exigentes y de muy buena manera. Mi vieja está muy contenta, compartimos todo, cuando vuelvo de entrenar le cuento lo que hice, ella volvió a nadar también, y por eso compartimos mucho tiempo juntas, muchas experiencias, y sirve mucho todas las indicaciones y las sugerencias que siempre me está dando, porque lo hace con buena energía, y quiero destacar que siempre me está apoyando".

3112020 f3 candela giordanino natacion club atletico union.JPG La joven nadadora entrena diez turnos de pileta, y ello lo complementa con tres días de gimnasio. UNO Santa Fe

La preferencia por las aguas abiertas

"El parate por la cuarentena nos afecta a la hora de competir, hace mucho que no tenemos competencia, imagínate que el último torneo que tuve fue en el mes de marzo cuando saltó este tema de la pandemia y desde ahí no hubo más actividad. En diciembre había hecho el clasificatorio del puerto, me fue muy bien, y logré ser la primera en clasificar al Mundial de aguas abiertas. Igual creo que sería bueno volver a competir porque si no perdemos la sensibilidad y la emoción" sostuvo Candela quien logró dos medallas de oro y otra de plata en la Copa UANA realizada en febrero pasado en Perú.

La integrante del equipo nacional de aguas abiertas confesó que "La pileta y las aguas abiertas son dos cosas diferentes, realmente es otra cosa. Si bien compito en las dos formas me gusta más las aguas abiertas, porque me siento más libre, puedo decidir por donde ir, no tengo que hacerlo por una raya de ir y volver, aparte me distraigo viendo a las personas que están afuera, y como me grita mi mamá desde afuera. No siento presión de nadie, porque en la carrera estoy yo y metida en lo que tengo que hacer. Mi presión es ir pegado a los hombres, es estar lo más cerca posible, y alcanzarlos".

3112020 f4 candela giordanino natacion club atletico union.JPG Arrancó el 2020 logrando una buena actuación en el Campeonato de la República en el Cenard. UNO Santa Fe

En relación a como fueron sus inicios en la natación, Candela expresó que "En la natación empecé porque mi mamá quería que aprenda a nadar, lo hice acá en Unión, con la Pata, pero por una cuestión vinculada a la seguridad. Lo hice porque mi mamá quería que lo haga por precaución, me enganché con un grupo re lindo, le di para adelante y sigo acá todavía en el club" contó Candela a cerca de cómo fueron sus comienzos.

Acerca de cómo ve la natación santafesina, Candela opinó que "veo muchos chicos más chicos que están pasando, pero no veo que los metan en las aguas abiertas. Tampoco veo promoción en los nadadores para hacer aguas abiertas. Creo que les generan miedos, y hay respuestas que no se comprenden, como no quiero nadar en el río porque no veo el fondo. Hay que acostumbrarlos de chicos, a mí me tiraron de muy chica al rio y soy una más y le perdí el miedo por completo. Nico Deferrari tuvo su primera experiencia, viene de Buenos Aires, y lo vi muy bien. No necesariamente hacer aguas abiertas es pensar que hay que ser como Diego Degano, porque no es tan fácil".