En un principio se había fijado que la temporada 2019/20 se iba a jugar con una Superliga todos contra todos y una Copa de la Superliga en la que se dividirían los 24 equipos en dos zonas con una final por el título, y todos esos partidos iban a sumar para la tabla de los promedios, que determinaría cuatro descensos.

Con los dos ascensos de la B Nacional, para el 2020/21 quedarían 22 equipos, el número apuntado por la Superliga via estatuto con AFA.

Sin embargo, en los últimos días apareció otra corriente, encabezada por los clubes que están urgidos por mantener la categoría: mantener por tres años el número de 24 equipos en Primera con dos descensos a la B Nacional, dos ascensos desde la segunda categoría y una promoción entre el antepenúltimo de los promedios de la Superliga y el tercero de la segunda categoría.

Todo esto surge por el fallo suspendido a San Lorenzo y Huracán, que debían perder seis puntos por no cumplir con el fair play financiero, establecido por estatuto de Superliga.

Ahora estos dirigentes que están apurados por el promedio (encabezados por los de La Plata y Rosario) quieren sacar tajada al modificar los descensos, que además, debería pasar por asamblea de AFA donde Claudio Tapia no está convencido de reducir los descensos por pedido de FIFA de normalizar la cantidad de clubes en Primera División.

A su vez hubo otra discusión en Superliga. Algunos dirigentes pretenden que haya dos torneos regulares, como los viejos Apertura y Clausura (luego Torneo Inicial y Final), pero con 23 fechas cada uno en vez de un torneo "normal" a una rueda y otro en dos zonas de 12. Esto significaría que deje de existir la Copa de la Superliga.

Para que esto se apruebe, todos los dirigentes deberían estar de acuerdo en que haya competencia en las fecha FIFA por lo ajustado que quedaría el calendario, además de los tres fines de semana que no habrá fútbol por elecciones en Argentina.

Además, deberá haber acuerdo con la televisión en aportar mas dinero si es que hay un torneo a doble rueda con mas clásicos y con dos superclásicos en vez de uno como estaba planeado.

El lunes habrá otra reunión de comité ejecutivo donde podría definirse todo esto. Lo cierto es que a un mes del inicio de la competencia, no solo que no hay fixture, sino que no se sabe el formato del torneo que se viene ni cuántos descensos habrán.